Daniel Juárez, el campeón argentino de ciclismo que se transformó en delivery

El deporte es sin dudas uno de los sectores más vapuleados por la pandemia de coronavirus. Son muchos los deportistas que ante este parate e incertidumbre sobre el retorno de las actividades tuvieron que salir a reinventarse para “parar la olla”. Este es el caso de Daniel Juárez, el ciclista profesional de la Agrupación Virgen de Fátima (San Juan) y campeón argentino de ciclismo de ruta que, en medio de la cuarentena, se transformó en delivery y ahora trabaja para Pedidos Ya.

En una entrevista con Clarín, el pedalero oriundo de Chaco contó que este nuevo oficio nació en la intimidad de su casa. Llevaba dos meses encerrado tras decretarse el aislamiento obligatorio, haciendo ejercicios físicos en su departamento, y como extrañaba mucho la bicicleta no se le ocurrió otra idea que convertirse en repartidor.

“Yo vivo en San Juan hace años porque represento a un equipo de esta provincia. Cuando estábamos por cerrar la temporada de ruta, arrancó la cuarentena. Pasó un tiempo con esas medidas de aislamiento y no podíamos hacer más que rutinas de gimnasia en casa. Entones se me ocurrió que tal vez la única manera de poder mantenerme activo físicamente era a través de “Pedidos Ya”, porque vi que los repartidores se estaban manejando en bicicleta con la mochila en la espalda”, contó el joven.

Si bien el objetivo de su nueva faceta era volver a las dos ruedas, este nuevo oficio también le sirvió para sumar ingresos. “Yo estoy contratado por la Asociación Civil Virgen de Fátima, que nos sigue apoyando en esta cuarentena. Mis compañeros de equipo y yo estamos agradecidos por eso. Pero los gastos diarios suben cada vez más, todos lo saben. Cada vez se está haciendo más difícil. Encima cuando uno está encerrado en su casa, parece que consume más, entonces hay que tratar de amortizar esa parte. Y todo ayuda”, sostuvo el ciclista.

Juárez es muy conocido en San Juan, donde vive desde hace varios años por el ciclismo. En 2016 fue campeón argentino en ciclismo de ruta y este año sumó otra consagración gigante al quedarse con la clasificación de las Meta Sprint de la Vuelta a San Juan Internacional. Su nombre y rostro es muy popular, tanto que en medio de su labor como rider de Pedidos Ya lo reconocen. “Fue divertido. Recuerdo el primer día, un bicicletero amigo me dijo que me vio arriba de la bicicleta”, contó.

A pesar de que los entrenamientos ya se autorizaron para el ciclismo y otros deportes individuales, el chaqueño afirmó que continuará como delivery. “Sigo trabajando porque lo disfruto. Es una experiencia nueva, en la que se aprende todos los días. Estoy contento de poder pedalear y generar algún ingreso extra para los gastos diarios. También me despeja la cabeza. Y me sirve de complemento ahora que empezamos a retomar la actividad arriba de la bicicleta. Yo vivo retirado del centro de San Juan y voy y vuelvo en bici y eso, sumado a lo que recorro con los pedidos, suma”, cerró.