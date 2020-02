Daniel Osvaldo publicó un fuerte mensaje en defensa de Jimena Barón

Compartir

La promoción del nuevo tema de Jimena Barón, “Puta”, que incluía la distribución de afiches en la vía pública que simulaban a los que se utilizan en la calle para ofrecer servicios sexuales, desató la polémica. La cantante recibió una fuerte respuesta negativa y el repudio del público y de la prensa, además de una denuncia de AVIVI (Asociación de Víctimas de Violación).

En medio del tenso momento, la cantante decidió suspender varios shows previstos, y su productora emitió un comunicado informando que Jimena había tenido que ser atendida por un psiquiatra que le recomendó reposo y alejamiento público.

Pero sorprendió la defensa que realizó Daniel Osvaldo de su ex mujer y madre de su hijo, Morrison, desde su cuenta de Instagram. “Hemos pasado momentos inolvidables, así como hemos pasado momentos de mierda, y sí, nos hicimos tanto bien y tanto mal… ¡Por Dios! ¡Si nos habremos equivocado! ¡Pero yo te banco a muerte! Porque yo te conozco y sé que no mereces toda esta mierda. Esto también va a pasar y vas a salir adelante como siempre lo hiciste… Ladren lo que ladren los demás…”, escribió el jugador de Banfield.

Y fue por más, criticando directamente a aquellos que criticaron a Barón por el modo de promoción que eligió para su último tema. “Y ustedes que tanto critican, ¿tan perfectos son, che? ¡No sean tan hipócritas y manejen su camión! ¡Y si quieren ser ejemplo, prediquen amor! ¿O aún no se dieron cuenta que como sociedad dejamos bastante que desear? Pónganse pillos y no sean tan crueles, que todo vuelve marta!”, sostuvo el futbolista.

Jimena había publicado un aviso en sus redes sociales con un número telefónico, que se asimilaba a los afiches utilizados para regentar mujeres. Días después, la cantante subió una foto junto a Georgina Orellano, secretaria general de la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (AMMAR), el sindicato de las trabajadoras sexuales. Pero la imagen fue duramente cuestionada, por lo que la cantante decidió borrarla de su cuenta de Instagram.

Este fin de semana, Jimena debía presentarse el viernes en Festival de la Manzana de Río Negro, y el sábado en la Fiesta Nacional de los Jardines de Villa La Angostura, en Neuquén, pero la productora envió un fuerte comunicado anunciando la suspensión de los shows y señalando a los críticos de la cantante como responsables de los nuevos problemas de salud que debe enfrentar la mamá de Momo.

“Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de la evaluación profesional le fue contraindicado realizar los próximos espectáculos”, señala el comunicado emitido por Atelofobia Producciones.

“Se le indica reposo, medicación sedativa y acompañamiento de sus seres queridos en su casa. También se le recomendó aislamiento de los medios y las redes sociales hasta tanto recupere su fortaleza. A Jimena le resultó imposible procesar emocionalmente el grado de violencia que recibió a través de algunas expresiones que se hicieron en las redes sociales y algunos medios de comunicación”, sostiene el escrito.

“Consideramos que se atravesó un límite que debió ser inquebrantable. El hostigamiento, la violencia y las amenazas que involucran a Jimena y a su familia generan un amedrentamiento extorsivo y aterrador”, finaliza.

La titular de AVIVI, María Elena Leuzzi, explicó que lo que hizo Barón es una contravención, ya que en la Ciudad de Buenos Aires está prohibido difundir imágenes con connotación sexual, y agregó: “Nos parece que esto es incitar a los hombres a que tomen a las mujeres de prostitutas. Las mujeres no nacemos putas, en el camino nos hacen putas cuando toman nuestro cuerpo», dijo la mujer en diálogo con Teleshow.

“Jimena Barón no tiene idea lo que es la palabra puta. Hay muchas mamás que tienen sus hijas desaparecidas tomadas por la trata y que esto les hizo mal, que se tome por liviandad sin ver el daño que causaba en otras mujeres. Queremos que se retracte y que cambie la tapa al disco y que se toque el tema en profundidad. A ella nadie la supo asesorar”, señaló Leuzzi, que además sostuvo que Barón “derrapó” en esta ocasión.