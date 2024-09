Daniel Osvaldo: “Vivo de la música, pero podría estar jugando al fútbol”

Daniel Osvaldo cambió el verde césped por los escenarios y cada tanto le provoca sensaciones encontradas. El exfutbolista, conocido por su talento y carácter dentro de la cancha, vive ahora inmerso en su otra pasión. “Mi vida es la música 100%, absolutamente”, declaró en una reciente entrevista con Mario Pergolini.

La guitarra que heredó de su padre, junto a las canciones que crecieron en su familia, marcaron el pulso de su nueva vida, construida sobre el recuerdo de aquellas guitarreadas que se volvieron una forma de existir. “Mi viejo era músico, tenía una banda de folclore, cantaba y tocaba la guitarra. Según él, era bueno. Y mis tíos de La Pampa también tocan, entonces en las reuniones familiares siempre hubo música”.

A la vez, explicó que el rock también entraba en aquel esquema de la mano de Los Beatles y Creedence. Y fue así como ya en su vida adulta, en las concentraciones previas a los partidos y en medio de un ritual que parecía ajeno, aparecieron las canciones de su primer disco.

Alejado de los gritos del público y las jugadas bajo la presión del tiempo, reflexionó sobre su decisión de dejar el fútbol. Lo hizo cuando sintió que el impulso se había agotado. “Si nunca hubiese dejado, ahora seguiría jugando”, dijo con la tranquilidad que otorga el tiempo, con la distancia de quien hizo las paces con su pasado, como si la carrera que alguna vez lo definió fuera apenas una estación pasajera. “El fútbol duró lo que tenía que durar”, agregó, Y con algo de alivio, dejó escapar una ironía: “Ya no erro goles y nadie me putea en la calle”, sentenció, aunque destacó que la gente siempre lo trató bien.

Mientras su carrera musical avanza, en su vida personal los capítulos siguen reescribiéndose. El vínculo con Gianinna Maradona es quizás el más fascinante, no solo por el peso de los apellidos, sino por la persistencia de un amor que, a pesar de las rupturas, no parece extinguirse. Las idas y vueltas entre ellos se asemejan a los silencios y acordes de una canción inacabada. “Están juntos”, expresaron hace apenas una semana los panelistas de Intrusos, al recordar las imágenes recientes de la pareja en Mar del Plata, Banfield o incluso en el teatro, donde ambos, aunque mantuvieron las distancias frente a las cámaras, asistieron al show de Martín Bossi. Como si el destino, como si el destino, se empeñaran en volverlos a unir.

La figura de Osvaldo sigue envuelta en una atmósfera de misterio, con rumores de romances que brotan y se desvanecen como fogonazos. Hace no mucho, fue vinculado con la cantante Angie Cadenas y la periodista italiana Elena Mannucci, episodios breves que parecen parte de un vaivén constante. Pero al final del día, siempre parece haber una vuelta a lo conocido, a ese vínculo con Gianinna que, pese a su volatilidad, conserva una especie de gravedad propia. En la vida de Osvaldo, como en la música, las notas finales nunca son del todo definitivas.

Cabe recordar que durante 2023, ambos decidieron terminar su noviazgo aunque mantuvieron su amistad. Sin embargo, los movimientos de la joven y el exdeportista apuntarían a una posible reconciliación. Según el periodista Gustavo Méndez, fueron vistos por la zona de Banfield, específicamente por Avenida Alsina y Maipú, donde vive su familia. En dicha zona, el hombre descendió del vehículo donde se trasladó y entró a un local mientras Gianinna lo esperaba en el auto. Rápidamente se volvieron a poner en marcha para evitar las miradas de los transeúntes, aunque esto no fue suficiente para pasar desapercibidos. En Socios del espectáculo mostraron las imágenes en las que, de acuerdo al periodista, ella buscó pasar inadvertida mientras que él, por el contrario, lució su habitual sombrero estilo cowboy.

Los indicios de una posible reconciliación también habían estado presentes en las redes sociales. A través de la plataforma de Instagram, el exfutbolista de la selección italiana aprovechó su visita a Mar del Plata, a mediados de abril, para pasar por el restaurante La Tota. Allí se sacó una serie de fotografías alusivas, como una donde se observa un cuadro de la familia Maradona,