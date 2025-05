Daniela Bermúdez perdió en un vergonzoso fallo unánime

No hubo justicia ni historia grande. La santafesina Daniela Bermúdez perdió por puntos, en un vergonzoso fallo unánime, con la alemana Nina Meinke y fue privada de consagrarse campeona mundial pluma de la Federación Internacional de Boxeo, en el Stadthall de Rostock, Alemania. Las tres tarjetas 117-111, 118-110 y 117-111 a favor de la local estuvieron lejos de reflejar lo sucedido sobre el ring a lo largo de las 12 vueltas.

En un momento donde la tendencia depresiva del boxeo argentino se acrecienta por la acumulación de malos resultados y el escaso capital boxístico existente capaz de dar la talla en el primer nivel, lo hecho por boxeadora oriunda de Villa Gobernador Gálvez en el ring de Rostock merecía otra suerte. Porque después de su obligado parate por maternidad, entre 2021 y 2023, Bermúdez lució en muy buena forma física y boxística y, a lo largo de las 12 vueltas, se erigió en una clara dominadora, aprovechándose de los nervios de Meinke, que nunca logró acortar la distancia y dominar el centro del ring.

Esta injusta derrota de Bermúdez ante Meinke reafirmó el historial negativo que tiene boxeo argentino en tierras teutonas, donde solo registra tres triunfos en 15 peleas mundialistas ante alemanes: en 1993, Néstor Giovanni venció dos veces a Marcus Bott, por la corona mundial crucero OMB, y Hugo “Pigu” Garay le ganó a Jurgen Brahemer el título mundial mediopesado AMB, en 2008.

Desde el primer tañido de campana, la santafesina, que también es concejala en su ciudad por el Movimiento Evita, mostró el boxeo vistoso y agresivo con el que logró convertirse campeona mundial en tres categorías diferentes (supermosca, gallo y supergallo) y ser considerada una de las mejores exponentes del boxeo femenino mundial. Meinke intentó sostener ese ritmo de combate con derecha adelantada y la izquierda como mano de poder, pero la diferencia de potencia favoreció a la argentina durante los tres primeros rounds, donde llegó desde diferentes ángulos a la humanidad de la alemana.

Con el correr de las vueltas, la alemana logró equilibrar las acciones, trabajando más en la media distancia. Sin embargo, la mejor condición física de la local no se tradujo en dominio. Porque Bermúdez, sin tanto volumen de golpes, siempre fue más contundente en los cruces. Algo que llevo a la local a desordenarse y meter de manera peligrosa su cabeza en reiteradas ocasiones, sin ser advertida por el árbitro René Fiebig. Consciente de lo que se exponía, la Bonita mostró esa cuota de carácter necesaria los últimos rounds para intentar sortear un posible veredicto localista. Pero nada fue suficiente.

La lectura de tarjetas confirmó aquella máxima que dice que un argentino es tan visitante en Alemania que si no noquea corre riesgo de ser robado. El juez polaco Leszek Jankowiak y el alemán Peter Milord marcaron 117-111, mientras que el italiano Enrico Terlizzi anotó un excesivo e increíble 118-110 para la local. Siendo aún más vergonzosas que las emitidas en el primer combate, en septiembre de 2024, donde un juez dio empate de 114-114 y los otros dos vieron ganar a la alemana 119-109 y 118-110. Una verdadera injusticia que dejó a Daniela Bermúdez sin la posibilidad de hacer historia.Daniela Bermúdez perdió en un vergonzoso fallo unánime