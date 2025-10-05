Daniela Celis decidió peregrinar a Luján tras las mejoras en la salud de Thiago Medina

Desde el 12 de septiembre, la vida de Daniela Celis gira alrededor de la salud de Thiago Medina. El joven sufrió un accidente con la moto y desde ese momento quedó internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno, si bien ahora se encuentra estable y consiente, la familia vivió unos angustiantes 20 días. Desde el momento en el que se conoció la noticia, Daniela decidió apoyarse en la fe, pidiendo cadenas de oración y el apoyó de sus seguidores.

En este contexto, la fe se convirtió en el pilar centra de todos y cada uno de los mensajes que dejó en sus redes sociales. El sábado por la mañana La Peregrinación Juvenil a Luján comenzó y Daniela se sumó a la fila de fieles que caminaron rumbo a la Basílica, en el caso de ella, con un único objetivo en mente, agradecer por la mejoría de su ex pareja y pedir por qué siga todo de esta manera.

Con una foto sencilla, sin hacer mucho ruido y en compañía de su hermana Mara, la exparticipante de Gran Hermano (Telefe) mostró que fue parte de la caminata religiosa más convocante del país. En la postal que compartió en sus historias tan solo se puede ver a la masa de gente rumbo a su destino.

Esta caminata se da luego de que la familia recibiera buenas noticias con respecto a la salud de Thiago. “Estamos felices. Hoy Thiago continúa mejorando, superando muy bien el postoperatorio. Se encuentra mejor de ánimo, come, y ahora duerme”, expresó la influencer en sus redes sociales. “Les queremos contar que hoy no requiere soporte con oxígeno, que eso es muy positivo. Si todo continúa de esta manera, esperamos una pronta salida de terapia intensiva”, agregó entusiasmada.

Daniela, quien desde el primer momento solicitó al igual que la familia cadenas de oración, reiteró este pedido. Algo que el entorno de Thiago considera clave para su recuperación: “Él ya sabe que están ustedes orando, pidiendo y enviando energías positivas para su evolución. Y les agradece un montón”, concluyó.

Esta no es la primera vez que la influencer se presenta en las puertas de la Basílica de Luján. A pocos días del accidente que puso su vida patas para arriba, Mara, la hermana de Daniela, subió una foto de ella subiendo las escaleras del lugar y rápidamente Celis la replicó con un desgarrador mensaje.

En un mensaje sincero y directo a Thiago, la joven escribió al respecto. “Te rezo, te hablo, le imploro a Dios, a la Virgen y a todos los santos, ángeles, arcángeles, seres de luz que sanes pronto y vuelvas con nuestras hijas”, dice el texto, dejando en claro el nivel de angustia y el deseo profundo de que su expareja logre superar el difícil trance.

Lejos de quedarse ahí, Pestañela, apodo que se ganó dentro de la casa más famosa, continuó su mensaje con palabras que resumen la intensidad emocional de estos días: “Voy a orarte cada día que pase. Mi alma, cuerpo, mente y energía están con vos, en cada segundo del día, cada parte médico. Se me acelera el corazón, cada noche que pasa es eterna, tus hijas me dan fuerzas, la gente me contiene, cada mensaje, cada oración, todo ayuda para pelearla con vos”.

El relato se tornó aún más íntimo al confesar: “Gracias a todos por estar con nosotras. No me siento sola”. Así, agradeció tanto el acompañamiento personal como el de la comunidad que se unió a través de cadenas de oración y gestos de cariño, sea en redes sociales o en la vida cotidiana.