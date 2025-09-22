Daniela Celis pide cadena de oraciones por el estado de Thiago Medina: «Sé que los milagros existen»

Daniela Celis recurrió a sus redes sociales para realizar un pedido especial por la salud de Thiago Medina, su expareja y padre de sus hijas, quien permanece hospitalizado en terapia intensiva tras un accidente con su moto. A través de un video publicado en Instagram, la influencer expresó su agradecimiento a cada persona que envió mensajes de apoyo, energía y plegarias. La joven enfatizó la importancia de la cadena de oraciones en este momento crítico.

Durante el video, Daniela habló del delicado cuadro de salud que sigue atravesando el padre de sus hijas. “Quiero hacer un pedido desde lo más profundo de mi corazón, es que los órganos más afectados que tiene Thiago son sus pulmones. No sé específicamente qué está pasando. No puedo transmitirlo con las palabras porque no quiero decir algo que no es, solamente sé que necesito que sanen esos pulmones, sí o sí necesito que sanen esos pulmones para que él pueda estar lo más pronto posible con nosotras”, afirmó en el video.

La exparticipante de Gran Hermano remarcó que la evolución de Thiago Medina depende, principalmente, de la recuperación de la función pulmonar. “Son muy importantes esos pulmones y yo creo, y sé, que los milagros existen y sé que es mucha fe de todas las personas juntas que podemos lograrlo, así que lo vamos a lograr”, continuó. Invocó a sus seguidores a rezar y pedir por la “sanación de los pulmones de Thiago”, sin importar las creencias religiosas de cada uno.

Previo al video, Pestañela compartió una imagen con el último parte médico del creador de contenido. En la foto publicada en Instagram, se informó que el joven permanece internado en terapia intensiva, sedado y asistido por respirador artificial. “El día de hoy Thiago continúa sin requerimientos de drogas para mantener su presión. Continúa con respirador, sedado, en terapia intensiva. Sigue con antibióticos. Se presentó un tapón de moco, atelectasia, que está siendo tratado con kinesiología. Hoy el foco está en sus pulmones. Necesitamos que sanen. Pedimos oración para que con fe tengamos un mejor diagnóstico. Esperamos evolución”, escribió la madre de Laia y Aimé.

Hace algunas horas, la influencer publicó un tierno video que había sido grabado un año atrás. En él, se ve cómo el influencer le regaló ramos de flores amarillas a la creadora de contenido, y a sus bebas, Laia y Aimé, por el Día de la Primavera. Lo que más impactó, fue el texto con el que acompañó las imágenes. “Dios mío, no dejes a estas criaturas sin su padre, te lo imploro”, escribió Daniela junto a un emoji rezando, otro de estrellas y otro de un corazón amarillo. Además, explicó el contexto en el que subió ese video: “Un día como hoy, el año pasado”, aseguró la exparticipante de Gran Hermano.

Cabe resaltar que, desde que se conoció el accidente vial que tuvo como víctima al joven y pese a no ser más pareja, ella es una de las personas que se mantiene firmes junto a Thiago durante su internación en el hospital. Además, es una de las encargadas de difundir los partes oficiales para llevar tranquilidad a sus seguidores.

La cadena de oración por su salud continúa activa, convocando solidaridad y acompañamiento ante la situación incierta que vive el joven. Además, resaltó que la cirugía practicada tanto en el tórax como en el abdomen muestra progresos positivos. El pedido de fuerza y sanación se volvió un mensaje constante en sus comunicaciones, reflejo de la esperanza que mantiene tanto la familia como el entorno cercano.

El accidente que derivó en la internación de Medina tuvo lugar el viernes 12 de septiembre, resultado de un fuerte incidente con su motocicleta. La gravedad de las lesiones motivó el traslado inmediato al hospital de Moreno y su ingreso directo en la unidad de terapia intensiva.