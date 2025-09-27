Daniela Christiansson, lejos de Maxi López, publicó un misterioso mensaje: «Observar en silencio las acciones de las personas»

Daniela Christiansson publicó un misterioso mensaje en sus historias de Instagram. La modelo sueca está embarazada de su segundo hijo con Maxi López y se quedó en Europa transitando la gestación, mientras que el exfutbolista vino a la Argentina para participar en MasterChef (Telefe), donde también estará, como conductora, su ex Wanda Nara.

En los últimos días, es evidente que algo le hizo ruido a Christiansson. El alejamiento de López justo en una etapa clave del embarazo o que interactúe con Wanda públicamente en las redes, hicieron que la modelo comenzara a publicar mensajes con un destinatario tácito pero obvio en Instagram. Hoy, por ejemplo, publicó en inglés una frase de Hazel Satija, una escritora y artista británica que expresa sus sentimientos en la actual situación. En el centro de un fondo blanco, el mensaje que publicó aparece casi como una confesión recogida del diario de alguien que aprendió: “maturity has taught me that I don’t need to confront everything, I just need to silently observe people’s actions and the set boundaries accordingly” (“La madurez me ha enseñado que no necesito confrontarlo todo; solo necesito observar en silencio las acciones de las personas y luego poner límites en consecuencia”). Las palabras invitan a la calma, incluso a la resignación serena: no todo merece una batalla, no todo grito conduce a la paz. Pero también dice que la protagonista está alerta, y esperará el momento oportuno para expresarse.

Luego, sumó una fotografía, sin palabras, que la encuentra sentada dentro de un automóvil de interior lujoso, tapizado con elegantes rombos plateados y negros. La luz natural acentúa su cabellera rubia, que cae sobre el hombro derecho. Su rostro ocupa gran parte del encuadre, revelando una piel clara, ojos celestes y cejas definidas, donde la mirada parece mezclarse entre la chispa y la quietud de quien oculta un pensamiento que quiere salir pero esperará el momento más oportuno.

En la mano izquierda —cerca del rostro y apenas rozando la barbilla— brilla un anillo discreto, mientras una pulsera dorada y relojes adornan su muñeca. Las uñas, esmaltadas en blanco suman un detalle de pulcritud. De su cuello, cuelga un delgado collar con un colgante rosado, que añade un sutil destello femenino sobre la tela cruda de su blusa.

Pero estos no fueron los únicos mensajes con el mismo destino. El miércoles por la noche, desde Ginebra, Suiza, también envió un sutil aviso, otra vez en inglés: “En cada situación, siempre hay un panorama más amplio y un propósito mayor”. Y ayer, un segunda frase, esta vez en inglés y en castellano, acompañó a una fotografía suya donde parecía a punto de salir: luce una blusa animal print y la mano derecha tomándose el pelo. En el mismo, pareció referirse a un accidente doméstico de Elle: “Tenía un evento esta noche en Ginebra, pero mi princesita se cayó y hay que prestarle atención”, seguido por un corazón rosa.

La especulación por la traducción de la frase al castellano es que Christiansson necesitaba que su mensaje llegara con claridad a la Argentina, donde muchos criticaron el escarceo por las redes sociales entre Wanda y Maxi y el asado que compartieron. En las respuestas que recibió a su posteo, la modelo fue advertida por muchas seguidoras argentinas.

En el medio de ambas imágenes de hoy, sorpresiva y solidariamente, la modelo también tuvo espacio y lugar para preocuparse por los demás. En una de sus últimas publicaciones, pide ayuda por un niño argentino. En la parte superior de la fotografía se ve a un niño que acurruca su rostro junto a una almohada en forma de superhéroe. Ojos cerrados, pestañas largas, respiración profunda. Su mano pequeña abraza el peluche mientras su alma, aunque invisible, parece descansar después de una batalla larga. No hay ruidos, solo la calma de quien espera un milagro y aprendió a ser valiente desde niño.

Sobre la foto, oraciones y emojis: dos manos juntas en gesto de súplica, corazones azules y rojos, destellos de esperanza. El usuario @flophii_07 sirve de puente entre el mundo virtual y estos días difíciles. En el centro y la parte baja, una catarata de mensajes desgarran y curan a la vez. La familia informa: “Como muchos saben, Tatu está en tratamiento. Hoy nos dieron el 2do y último pago para terminar de hacerlo todo. Hoy actualmente está con 5 jarabes y 2 pastillas por día. Pero gracias a Dios está mejorando súper bien.” En otro mensaje dentro de la misma imagen, la fuerza se vuelve consigna. “Hoy me veo en la necesidad de pedirle un gran favor! Hoy estamos terminando de completar el pago para ya quedarnos hasta Diciembre y poder ir a casa súper bien”. Con lo mínimo que puedas, a nosotros nos ayuda un montón. Hoy todos por Tatu. Y dejan el alias “Florencia.Abrego.11” del Banco Provincia. En una imagen, al lado, señala: “Ya tenemos fecha de la segunda intervención de mi superhéroe. ¡Fuerte! El 16 de octubre nos volvemos a meter en un quirófano! Esta vez con mamá a su lado, al ser su donante estaré pasándole mi sangre y fuerzas de cuerpo a cuerpo. Siempre con Dios a nuestro lado hijo! Gracias a todos por su ayuda y su apoyo.”

El llamado a la solidaridad aparece con claridad. Daniela Christiansson, que está llevando un embarazo en Europa y en soledad, no olvidó un pedido de ayuda desde Argentina. Al compartir esta escena, la modelo nos recuerda que la lucha contra la adversidad nunca debe ser en soledad.