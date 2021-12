Daniela Herrero contó con qué famoso cantante estuvo en pareja y nadie se enteró

Compartir

La cantante estuvo invitada en Los Mammones y por primera vez dijo con qué colega mantuvo un romance.

“¿Estuviste con algún famoso o famosa que no sepamos?”, le disparó Jey Mammon a Daniela Herrero este miércoles en la emisión de Los Mammones (América). Y si bien la cantante dijo que sí con la cabeza y con cierta timidez, levanto la paleta del “No”, en la ya clásica sección “Las 21 de las 21″, un ping pong de preguntas y respuestas picantes. Pero luego volvió tras sus pasos para corregirse y, finalmente, levantar la del “Sí”.

“Sabés que quiero detenerme en el ‘ufff’ que hiciste. Como que supera las dos manos la cantidad, ¿no?, le comentó el conductor ante la reacción de la cantante. Pero antes de que respondiera Daniela, Silvina Escudero, desde su silla, acotó con un sonoro “¡Obvio!”. “‘Obvio’, dice Silvina… un día tenemos que charlar con esta chica”, apuntó Jey. “Vení, Sil, sentate acá”, le pidió Herrero a la panelista. “Pero porque hizo ‘uuufff’”, se justificó Silvina.

“No, lo hice porque es una figura… Ah, se hacía la misteriosa”, respondió Daniela. “Está bien, acá nos gusta respetar mucho la privacidad”, la contuvo Mammon, aunque después reveló sus verdaderas intenciones: “Si querés decime quién fue”, preguntó. “No, no lo voy a contar, no lo voy a contar ni en pedo”, quiso cerrar Daniela con el tema al que se había metido ella sola. “¿Es una celebridad?”, indagó Jey. “Sí”, dijo ella. “Ay, esta cosa policial no me gusta… ¿Empieza con una vocal?”, insistió el conductor. “No, no, ya está… Igual nada, ya pasó hace mil”, dijo ella, pero un segundo después se arrepintió.

“Bueno, lo voy a decir, por qué no. ¡Ya está, lo voy a decir!”, anunció Daniela y golpeó el sillón con la paleta del “No”, antes de confesar y para darle más énfasis a su esperada revelación. “Con Abel… con Abel Pintos”, contó Daniela finalmente y sorprendió a todos en el estudio. Se hizo un silencio y, apenas después, la panelista Lula Rosenthal le gastó una broma: “¿Y te dio la llave?”, le dijo en referencia a la conocida canción del folklorista, como para descomprimir el momento generando carcajadas. “No, se la dio a la mamá”, le cerró Daniela para seguir con la broma.

Después de la confesión, el tema quedó a un lado y quedará ¿para siempre? la duda de cuándo fue, cuánto tiempo duró, dónde se conocieron y por qué terminaron, entre otras cuestiones que quedaron flotando sobre esta particular pareja de cantantes populares argentinos de la que nadie se enteró… hasta hoy.

En cuanto a su actualidad amorosa, recordamos que este año Daniela se convirtió en madre de Alondra, fruto de su relación con el músico Nicolás Ortega. La pequeña nació el jueves 18 de marzo, a las 10:33 de la mañana y sus padres comunicaron la noticia a través de sus redes sociales con una foto de la beba durmiendo en la habitación de la institución médica en la que vio la luz. “¡Amor de mi vida”, escribió la cantante, mientras que Ortega eligió la misma imagen de la niña, a quien describió como su “princesa”, y definió a Herrero como “una leona”.

Alondra, como eligieron llamarla, es un nombre de origen español con procedencia latina derivado de las aves alondras, cuyo significado es “la que es melodiosa”. De alguna manera, la cantante y el músico -es técnico en sonido y grabación- le rindieron un homenaje a su carrera a su pequeña.

