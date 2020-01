Daniele De Rossi confirmó que se va de Boca: «La decisión es definitiva»

Compartir

A pesar de que comenzó los trabajos de pretemporada a la par de sus compañeros, Daniele de Rossi no seguirá en Boca. El italiano decidió retirarse del fútbol y así se alejará del Xeneize después de tan solo seis meses en el club. En horas del mediodía, Daniel Osvaldo -ex compañero y amigo del mediocampista- lo confirmó ante los medios de comunicación y, más tarde, el propio protagonista de la noticia lo anunció en una conferencia de prensa.

“Me despido de Boca y del fútbol, es una decisión definitiva”, dijo, con total seguridad, De Rossi en el acto que se desarrolló en el complejo Pedro Pompilio. Acompañado por el presidente de la institución, Jorge Amor Ameal, el ya ex futbolista hizo pública la trascendental determinación.

El ex jugador de la Roma y de la selección de Italia sostuvo que regresará a su país ya que pretende estar más cerca de su hija, no quiere estar a 14 horas de avión de distancia de ella. Es por eso que rescindirá el contrato que lo une con el club hasta mediados de 2020.

“Será nombrado embajador en Italia y vamos a tener una relación permanente. Nos deja en el corto plazo un gran recuerdo. Va a servir para que otros europeos puedan venir al club”, recalcó Ameal, consultado sobre el legado que deja De Rossi.

En horas de la mañana de este lunes, había ocurrido un nuevo episodio que sumó a la incertidumbre en torno de la presencia del italiano en el plantel xeneize de cara a las múltiples competencias que el equipo tendrá en 2020. El grupo que conduce Miguel Ángel Russo fue citado para entrenar por la mañana en el predio de Ezeiza, pero De Rossi se retiró temprano, antes que el resto de los jugadores. El ex futbolista de la Roma abandonó la práctica en horas del mediodía, antes de la finalización de los trabajos, y se fue del lugar manejando su propio auto.

Los caminos de Boca y de De Rossi parecían estar cada vez más separados. La salida de Nicolás Burdisso como secretario técnico del club fue uno de los factores que forzó su alejamiento ya que el ex defensor había sido quien lo fue a buscar a Italia en su momento. En las últimas horas, además, se supo que Juan Román Riquelme está detrás de los pasos de Jerónimo Cacciabue y Aníbal Moreno, dos mediocampistas de Newell’s. De concretarse la contratación de alguno de los futbolistas de La Lepra (o de los dos), el italiano hubiese quedado aún más relegado en la consideración del técnico.

Durante sus vacaciones en Italia, a donde viajó a fines de diciembre de 2019, De Rossi se encargó de dejar en claro que regresaría a la Argentina para cumplir con su contrato con Boca, que finaliza a mediados de 2020. Incluso, se filtró una foto suya con la nueva camiseta del equipo, que será presentada de manera oficial por Adidas el próximo viernes. Sin embargo, la prematura salida del jugador del entrenamiento de este lunes terminó de confirmar su alejamiento. Su futuro, incluso, a sus 36 años, está lejos de los campos de juego.