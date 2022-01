Daños a electrodomésticos por problemas en la energía: explican los pasos para reclamar

Compartir

El Defensor del Pueblo, Dr. José Leonardo Gialluca, frente a las numerosas consultas que se vienen registrando por usuarios del sistema energético frente a daños de electrodomésticos, originados por las deficiencias en el servicio brindado en Formosa mediante el aprovisionamiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), recordó la vigencia de las Resoluciones del Ente Regulador de Obras y Servicios Públicos (EROSP) Nº 451/07 y su modificatoria N° 70/12, que estatuyen el procedimiento para el reclamo por daños a instalaciones y/o artefactos por deficiencias en la prestación del servicio de energía eléctrica.

El Ombudsman, manifestó que «todo usuario que considere que sus artefactos o instalaciones fueron dañados por la deficiente prestación del servicio de REFSA, deberá formular reclamo directamente ante el EROSP, ya que no está obligado a realizarlo previamente ante la empresa prestataria del servicio de energía eléctrica. El anexo de la Resolución N° 70/12 dispone la obligación del usuario de realizar una exposición clara y sucinta del hecho que generó el/los daño/s derivados del suministro de energía eléctrica».

Explicó que para evitar demoras resulta conveniente realizar un «exposición policial», en la que se debe dejar constancia de la fecha y hora del siniestro, todo tipo de daños causados; el listado de artefactos eléctricos dañados con indicación de marcas, modelos, series, etc. Para el supuesto de pérdida de mercadería no vencida por corte de cadena de frío, deberá adjuntarse acta de constatación efectuada por escribano público, en la que se detallará minuciosamente: tipo, cantidad, marca, etc., como así también la factura de adquisición correspondiente».

Además aclaró que «será importante hacer mención sobre la existencia de hechos similares sufridos por vecinos alimentados por la misma red. Con dicha exposición policial y/o instrumento público y dentro de un plazo de cinco días hábiles de producido el hecho, debe concurrir al -EROSP-, sito en Av. Napoleón Uriburu – Este – Nº 57, de la ciudad capital, o remitir vía mail a los siguientes correos electrónicos: atencionusuarioserosp@gmail.com; formosaerosp@gmail.com, acompañando además fotocopia de la última factura de servicio y del Documento Nacional de Identidad del titular del servicio o usuario».

Se detalló que «el reclamante que no es titular del suministro deberá presentar documentación que acredite la posesión o tenencia del inmueble o cualquier prueba que evidencie su condición de usuario. Luego de ello, en el lapso de tres días de recibido el reclamo, se verificarán conjuntamente las instalaciones eléctricas del inmueble y sobre la existencia de protecciones reglamentarias; por parte del Usuario, un Inspector del EROSP y el personal de REFSA».

«El usuario tiene derecho a designar un perito técnico de su confianza para que también participe de la inspección, a su cargo y costo. Además, se revisarán el o los artefactos dañados y luego las partes, tendrán ambas cinco días hábiles para presentar los respectivos informes y se podrá adjuntar el presupuesto correspondiente a la reparación del electrodoméstico o la imposibilidad de su arreglo. De las actuaciones se corren vista a REFSA, quien tiene cinco días para acompañar pruebas que hagan a su defensa, si no reconociere los daños ocasionados», explicó.

Por último, será el EROSP quien decidirá formalmente si existió o no, nexo causal entre el servicio prestado y los daños denunciados por el usuario, mediante el dictado de la Resolución respectiva. Gialluca consideró como imprescindible para que proceda el derecho a reclamar daños que, las instalaciones domiciliarias se encuentren en condiciones.

La Defensoría del Pueblo recepciona los reclamos por daños y/o cualquier otro tema de su competencia, mediante los números de teléfonos 3704 (436379 – 4436320), el 0800 – 444 – 1770 (línea gratuita) o por la WEB, a denuncia@formosa.gov.ar y depuefor@fibertel.com.ar, más información en https://www.defensoriaformosa.gob.ar/.

