Darío Barassi se sorprendió por la cara de una participante: «¿Te ponés botox?»

Darío Barassi se caracteriza por su manera diferente de conducir y llevar adelante los programas con mucho humor y diversión. En esta oportunidad, el conductor de Ahora caigo (El Trece) tuvo una divertido ida y vuelta con una participante.

Todo comenzó cuando Barassi se animó a realizarle una peculiar pregunta a Meli, una concursante del ciclo de entretenimientos. “Estás muy bien de frente, ¿te ponés botox?”, le consultó el presentador televisivo y generó risas en el set de televisión.

Rápidamente, Meli contestó: “No, soy así”. Más allá de la respuesta, Darío seguía con dudas y volvió a consultarle: “¿Es así natural? ¿Nunca te pusiste nada?”. Pero la respuesta quedó en el aire, ya que la participante fue eliminada al caer por el tubo de Ahora caigo.

Antes de este episodio, Meli había hablado con Barassi de su situación sentimental. “Te vemos a vos con Luli y está muy alta la vara”, se justificó la participante. El conductor le confesó a corazón abierto: “Cada vez que yo subo un posteo con mi mujer enamorados es porque nos acabamos de pelear, básicamente”.

Además, el también actor añadió con su característico humor: “Dejen de pensar que Luli y yo somos la pareja perfecta. Somos una pareja normal. Hace 14 días que no hablamos y 28 días que no hacemos el amor”.

Finalmente, Barassi le sugirió a Meli olvidarse “de esa fantasía en redes” que no sólo aplica a su pareja, sino hacia todas las parejas que están en los medios. “Igual amo a mi mujer y estoy chocho”, cerró el presentador televisivo.

Por otra parte, Darío fue noticia por un emotivo posteo que realizó a modo de homenaje a Laura en el Día de la Madre en sus redes sociales. En aquella oportunidad, el humorista se refirió al delicado cuadro de salud que atraviesa su mamá.

“La otra cara de este día duele y mucho. Injusto es poco, la puta madre. Guerrera siempre, pasaste miles, pero esta es imposible, no es de igual a igual, vos lo das todo, nosotros también y no alcanza. Maldita enfermedad imbatible. Aun así acá estás, fuerte y sólida superando expectativas y fechas, en calma, tranquila, enojada y triste porque la vida una vez más es demasiado dura con vos”, comenzó diciendo Barassi en Instagram, en el que publicó varias fotos de su madre.

Luego continuó: “Estamos juntos, como siempre te gusto viejita hijera, ella y sus niños, fanática y protectora de sus críos. Es que no la tuvimos tan fácil ma y la unión hizo la fuerza. Ya de grandes cada uno fue encontrando su vínculo, su manera, su espacio ,pero siempre juntos. Más ahora. Nadie quiere soltar, lógico”.

Fiel a su estilo, el conductor recordó una divertida rutina que mantenía con doña Laura. “Cuenta la Leyenda que siempre para esta fecha te regalo solo 6 rosas blancas con un cartel que versa: ‘Una DOCENA de rosas para la mejor mamá del mundo’. Mentira piadosa que te divierte y te hace viajar al pasado y recordar la picardía de la primera vez que lo hice con tan solo 6 años. Nuestro código vieja, gracias por el humor picante, por la Ironía, por la complicidad y la empatía”, escribió.

“Hice una carrera gracias a eso. Inolvidable también cuando para un Día de madre puse jugo de pomelo rosado en el tanque de agua de casa porque estabas harta de convivir con varones y querías un baño femenino. Pinté todo el toillete de rosa e hice que el agua también sea de ese color. Lo que me puteaste cuando tuviste que limpiar todo y pagar el plomero, pero nos dio una anécdota para toda la vida. Recuerdos. Todo ahora es recuerdos. Pero que lindo es tener adonde volver vieja, hemos tenido una vida especial, complicada pero mágica. Es nuestro refugio vieja, espero estes navegando por ahí. Yo lo hago, varias veces al día, me acuerdo de todo. Olores, gestos, texturas, miradas, sonidos, todo todo, está impreso e impregnado en algún lugar de mi cuerpo y alma”, cerró Barassi.