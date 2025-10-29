Darío Benedetto rescindió con Newell’s

El Pipa tomó la decisión de marcharse del club (tenía contrato hasta mediados de 2026) al saber que no iba a ser tenido en cuenta por Bernardi.

Desde hace un tiempo, a Darío Benedetto le cuesta encontrar su lugar en el mundo. Se marchó de Boca por la puerta de atrás en 2024, no le fue bien en Querétaro de México. Tampoco en Olimpia de Paraguay en el primer semestre de 2025 y ahora cerró con pena su paso por Newell´s.

En medio de un convulsionado clima institucional (habrá elecciones en diciembre) y un presente futbolístico de terror (ya sin el Ogro Fabbiani), Benedetto -una apuesta del saliente DT- rescindió su contrato con el equipo leproso. Tenía vínculo hasta mediados de 2026, pero decidió salir al saber que no iba a ser tenido en cuenta por Lucas Bernardi en este tramo final del Clausura, con muy pocas chances de llegar a playoffs y fuera de la lucha por meterse en copas internacionales. Es más, Newell’s debe sumar alguna unidad para no sufrir a último momento con la permanencia por tabla anual.

Los números de Benedetto

Jugó nueve partidos en este semestre: ocho por el torneo y uno por Copa Argentina. No metió goles, falló un penal con Belgrano y fue criticado por su bajo rendimiento en todo este tiempo.

Oficialmente, no convierte un gol desde febrero de 2024 (vs. Tigre), cuando jugaba aún en Boca. No la metió en México (ocho encuentros en Querétaro) ni en Paraguay (12 partidos en Olimpia). Demasiado tiempo para un goleador. ¿Qué será de su futuro a los 35 años?

Los tres jugadores

que bajan a la Reserva

Además de producirse la salida de Benedetto, Bernardi decidió que Gaspar Iñíguez, Josué Colman y Alejo Tabares pasen a entrenar con reserva. Ninguno formará parte de los tres partidos que le quedan al club rosarino. Los dos primeros llegaron en el último mercado de pases por pedido del ex entrenador leproso, Cristian Fabbiani.

Iñíguez baja a la

Reserva de Newell’s.

De hecho, el mediocampista, surgido en Argentinos Juniors, se entrenó con el grupo algunos meses antes de firmar contrato para ponerse a punto con el objetivo de sumarse a la Lepra. Sin embargo, apenas jugó tres partidos en lo que va del Clausura. Por el lado del ex Cerro Porteño y Orlando City, disputó apenas dos partidos. Por último, el lateral izquierdo disputó 14 partidos en lo que va del año.