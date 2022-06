Darío Martínez afirmó que faltante de gasoil «disminuyó 50%» en estaciones de servicio

Compartir

La mejora que «se acentuaría de no mediar este conflicto de cortes de rutas y bloqueo», destacó el secretario de Energía, quien remarcó que «el Gobierno sigue trabajando para resolver la situación en todo el país».

El secretario de Energía, Darío Martínez, aseguró que «el Gobierno sigue trabajando para resolver la situación de abastecimiento de gasoil en todo el país» y destacó que los faltantes en las estaciones de servicio «disminuyeron un 50%», .

Respecto a las protestas que vienen realizando distintas asociaciones de transportistas en reclamo de faltantes del combustibles, Martínez indicó que «el Gobierno tomó varias medidas para incrementar los volúmenes de gasoil para abastecer la demanda, aumentó el corte de biodiesel hasta el 12,5% lo que generará una inyección de 80.000 metros cúbicos mensuales en las estaciones de servicio».

Además, el secretario de Energía agregó que «por otra parte, se les compensó el ICL a las refinerías para que mantengan e incrementen la importación del gasoil necesario».

«Las refinerías están produciendo a toda su capacidad. Para ello convencimos y trabajamos con las productoras independientes para que abastezcan de todo el crudo necesario a la Refinación Nacional antes de exportar, y lo hemos logrado», agregó el funcionario.

Martínez expresó que “después de tomar estas medidas, las refinerías informaron que, en materia de abastecimiento, los quiebres en sus estaciones de servicios disminuyeron hasta el 50%, y esa disminución se acentuaría de no mediar este conflicto de cortes de rutas y bloqueo de refinerías”.

Como gesto para destrabar el conflicto, Martínez dijo que recibieron a las federaciones de transportistas «quienes resaltaron como principal reclamo la falta del traslado del precio mayorista del gasoil a la tarifa que les establece el Ministerio de Transporte de la Nación, que es la base con la que discuten y negocian los precios con quienes los contratan».

«Es decisión de nuestro Gobierno que los argentinos y nuestra economía no padezcan los precios y costos exorbitantes como pasa en otros lugares del mundo en esta crisis de precios de los commodities energéticos», agregó el oriundo de Neuquén.

Y concluyó: «la demanda pura, por más que haya subido unos puntos acompañando el nivel de actividad, solo explica el 10%, o sea, la mitad de este incremento extraordinario. El resto, es producto de especulación y stockeo, incentivado por lo precios internacionales que hasta se duplicaron en dólares».

