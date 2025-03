Dato agridulce para Milei: el desempleo subió al 6,4% en su primer año

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este jueves el dato de desempleo en la Argentina para el cuarto trimestre del 2024, que incluye los meses de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, y que que fijó en 6,4%.

En la comparación con el mismo período de 2023, la tasa de desocupación creció un 0,7% en el primer año de gestión libertaria.

Por su parte, la tasa de actividad (TA) -que mide la población económicamente activa sobre el total de la población- alcanzó el 48,8%, y la tasa de empleo (TE) -que mide la proporción de personas ocupadas con relación a la población total- se ubicó en 45,7%;

Proyecciones privadas esperaban que el indicador vuelva a dar por encima de los datos del 2023, al igual que en los períodos anteriores, a raíz de la fuerte política de recortes del Gobierno de Javier Milei.

En particular, los despidos en el sector público y el desfinanciamiento de la obra pública son dos de los principales factores que incidirán en el número que publicó el organismo a cargo de Marco Lavagna.

Aunque de forma interanual el dato no fue positivo, en la comparación trimestral sí pudo verse una mejoría respecto al 6,9% del tercer trimestre del 2024. Estos indicadores señalan que casi un millón de argentinos en edad laboral hoy se encuentran desocupados, con fuerte impacto de la recesión, que traccionó despidos en rubros clave como la industria, y de los recortes estatales a puestos de trabajo, organismos y presupuestos.

En lo referente a la tasa de desocupación (6,4% de la PEA), se destacó que:

Al observar las poblaciones específicas para la población de 14 años y más, la tasa de desocupación fue de 6,9% para las mujeres y de 6,1% para los varones.

Entre las regiones, las que mostraron la mayor TD fueron Gran Buenos Aires y Pampeana, con 7,1% y 6,9%, respectivamente. Al mismo tiempo, se destaca que la región con menor TD fue Patagonia (4,0%).

En cuanto al tamaño de los aglomerados, la TD fue inferior en los aglomerados de menor población: en los que cuentan con menos de 500.000 habitantes, resultó de 4,2% de la PEA, mientras que se posicionó en 6,9% en aquellos con 500.000 y más habitantes.

En referencia al nivel educativo de las personas desocupadas, el 71,2% cuentan con hasta secundario completo, y el 28,9% presentan nivel superior y universitario, completo o incompleto. En cuanto al tiempo de búsqueda, el 72,5% lleva buscando empleo desde hace menos de 1 mes hasta 12 meses, mientras que el 27,6% lleva más de un año.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el promedio de los analistas esperaba que la tasa de desocupación se mantenga en números similares o incluso aumente respecto al tercer trimestre del 2024. El informe de marzo señaló que «la tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre del año se estimó en 7,0% de la Población Económicamente Activa, igual al REM previo (de febrero)».

En contraste, el Top 10 de los analistas consultados que más acertaron esperaban que el indicador bajara, aunque solo un 0,1%, a 6,8%. Además, «el conjunto de participantes del REM también espera una tasa de desocupación de 6,8% para el último trimestre de 2025 (ídem REM anterior)».

Respecto a la «Era Milei», el director del centro de Investigación y estudios sobre el mundo del trabajo de la Universidad de San Martín, Matías Maito, calculó que entre fines de 2023 y mediados de 2024 se perdieron casi 180.000 puestos de trabajo formales.

Al analizar el último dato disponible, Maito señala que «desde agosto la caída se interrumpió y, entre ese mes y noviembre, hubo un crecimiento muy leve: en esos cuatro meses se recuperaron el 10% de los empleos perdidos y apenas se crearon 18 mil», señaló el investigador.

Así, se da una recuperación » a dos ritmos», uno para la actividad y otro para el empleo. La fuerte pérdida de puestos de trabajo se vinculó a el derrumbe de la actividad. Esta última ya recuperó niveles previos a la crisis de 2023, mientras que el empleo sigue muy rezagado.

Para Maito, la explicación radica en que la actividad está traccionada por sectores que generan pocos puestos de trabajo: «Crecen el sector primario, el complejo energético y el informático, que son sectores que demandan poca mano de obra».

Así, si la industria y la construcción siguen afectadas e intentando salir de la recesión, se espera que la situación se mantenga similar, «donde la actividad no se traduce en recuperación del trabajo».

Desde el centro de estudio que dirige generaron el Índice Predictivo del Empleo (IPE) que busca anticiparse a la evolución del mercado laboral. «El IPE nos marca que en los próximos meses ese ritmo lento se va a mantener y va a seguir en niveles cercanos a cero para la creación de puestos de trabajo», explicó el especialista.

«Si se mantiene la tendencia, no va a alcanzar todo el año para recuperar los empleos que se perdieron. Recién en el primer semestre del año próximo volveremos a los niveles de empleo previo a la crisis de 2023», concluyó.