Dato preocupante: “Día a día se sumanVecinos por un plato de comida”

EL COLORADO. Desde la Municipalidad de El Colorado siguen de cerca para asistir a 14 merenderos y más de 20 comedores comunitarios distribuidos principalmente en los barrios más humildes de esta ciudad.

Son lugares donde los referentes comunitarios realizan la tarea de preparar el alimento que muchos comparten en el lugar, mientras que otros prefieren llevarlos a compartir con los miembros de la familia en su propia casa.

El municipio de esta ciudad cuenta con un área específica que se encuentra a cargo de María Rosa Caballero, quien es Directora de Asuntos Barriales, funcionaria que se convierte en los ojos y oídos de las autoridades para informar de la situación social de los que menos tienen.

La funcionaria reconoció que “siempre vemos las necesidades en las distintas familias que están pasando una situación delicada y que es de público conocimiento, a partir del ajuste realizado por el gobierno nacional, que afecta principalmente a la economía familiar de los más humildes”.

Contaron que son lugares que se mantienen activos principalmente los fines de semana, además de merenderos ubicados en distintos barrios y que funcionan por la tarde.

Por su parte el Secretario de Gobierno Municipal, Roberto Acuña, dijo que “esta es una tarea que este municipio viene realizando desde hace mucho tiempo y de forma ininterrumpida, que nos da la pauta del camino en que estamos, porque nosotros estamos del lado de la justicia social, buscando un Estado presente, muy al contrario, a las políticas del gobierno nacional. Este es un trabajo que venimos realizando entre muchos colaboradores comprometidos socialmente”, dijo.

Acuña agradeció también el apoyo del Honorable Concejo Deliberante y del Ejecutivo Municipal de El Colorado, en un esfuerzo importante para que este servicio no se corte y que busca cada día, ayudar a más personas, conscientes de la realidad que estamos pasando y que nosotros la vivimos permanentemente viendo el trabajo y esfuerzo de las distintas familias. Pero vemos lamentablemente que cada día es mayor la concurrencia a los comedores y merenderos”, lamentó Acuña.

Los funcionarios que habitualmente acompañan esta actividad de todos los fines de semana, suelen ser los concejales del Bloque del PJ, sin embargo, también se la ve con mucha puntualidad a la Diputada Provincial por esta ciudad, la CP Clara Doroñuc, demostrando que más allá de su función legislativa específica, se compromete en el lado social de los vecinos coloradenses más humildes.

La legisladora reconoció que “este es un programa del Gobierno Municipal que no se corta y en el que contamos con funcionarios y vecinos comprometidos, para preparar la comida del fin de semana; es una decisión política que se viene sosteniendo desde hace tiempo en esta ciudad y confirmó el dato preocupante del creciente aumento de vecinos a estos comedores comunitarios, dada la situación difícil que se está dando en el país, realidad a la que El Colorado no escapa”, lamentó.

Ante la difícil situación, la decisión política local, definió que se siga llevando adelante el trabajo entre el Área de Acción Social y la Dirección de Asuntos Barriales, con un Estado presente, donde baja la determinación del Jefe Comunal, para que el beneficio pueda seguir llegando a todos los barrios”.