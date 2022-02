David Correa, Juan Bonet y Bruno Rodríguez, tres caras nuevas para el franjeado

Compartir

Ser competitivos, tener un plantel largo para un torneo largo pero sobretodo estar a la altura de lo que se juega, son algunos de los objetivos que se propuso la CD de la Franja junto con el entrenador Nazareno Godoy de cara a un Federal A que se avecina como un gran desafío para el equipo de Formosa Capital.

El arquero entrerriano David Correa, el delantero cordobés Juan Bonet y el también delantero Bruno Rodríguez de Paso de los Libres, son tres de los nuevos valores que contrato el Club Sportivo General San Martín para la temporada 2022 y en estas líneas nos cuentan cómo se dio su llegada al club y de que manera se preparan para el certamen que se aproxima.

-David Correa: “Es un desafío nuevo para mí y para el club. Se dio todo muy rápido, pudimos cerrar un acuerdo y ya vine a entrenar. Me gusto lo que hablamos, el desafío y proyecto que me plantearon me entusiasmó y vamos a dar lo mejor. Jugué dos años en Atl. Paraná en el Federal A, luego pasé a Defensores de Pronunciamiento en la misma categoría. Antes me forme en las inferiores de Racing de Avellaneda y pasé por Viale Futbol Club. La zona norte es la más linda, con equipos de aspiraciones altas y donde se juega un mejor futbol. Me encontré con un club muy ordenado, que está avanzando y proyectando muchas cosas, no solo en fútbol sino en otros deportes también y eso me gustó mucho”.

-Juan Bonet: “Tengo 23 años, soy categoría 98 e hice inferiores en Boca y Talleres. Estoy muy feliz de estar acá. Es una muy linda posibilidad la que se me presenta y la quiero aprovechar. Es la tercera categoría del fútbol argentino, no es poca cosa y con respecto a la pretemporada la llevo bien, creo que los ocho años de inferiores de AFA, me permiten llevarla bien. Mi llegada se dio después de mi paso por 8 de Diciembre en el Regional. Se acercaron, me hablaron, analice las propuestas que tenía y decidí quedarme en Formosa y en este muy buen club. Tenemos casi dos meses de pretemporada que son duros y que a la larga dan sus frutos”.

-Bruno Rodríguez: “Estoy contento de recibir el llamado del club. Es una pretemporada fuerte, con doble y triple turno. Estamos preparándonos para dar que hablar. Hice inferiores en Banfield, debuté en la segunda categoría de Chile en Deportes Copiapó y después pase por varios equipos como Laferrere, Midland, Deportivo Merlo, Ituzaingo, después pasé por Desamparados en el Federal A, por San Martín de San Juan en la B Nacional, ahora me toca defender esta camiseta y voy a dar todo para estar a la altura. Hay que prepararse bien, entrenar bien porque es un torneo muy lindo pero muy competitivo”.

