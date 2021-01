David Guetta despidió el año con un imponente concierto benéfico en el Louvre

Compartir

El mejor DJ del mundo se presentó en las afueras del emblemático museo parisino para recaudar fondos en la lucha contra el coronavirus.

Por una noche, la última del olvidable 2020, el emblemático Museo del Louvre se convirtió en una gran pista de baile. Virtual, es cierto, como la gran mayoría de las actividades culturales del año que vivimos en pandemia. En las afueras del museo parisino, David Guetta, seleccionado este año como el mejor DJ del mundo, brindó un concierto benéfico que transmitió por sus canal de Youtube para que bailen sus millones de seguidores en todo el planeta. Desde sus casos, claro está.

Se trató del tercer concierto de orden benéfico que dio el artista francés durante el 2020 bajo el concepto “United at home” (Unidos en casa). El primero lo realizó el 18 de abril en Miami, mientras que el segundo tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, el sábado. Ambos conciertos fueron seguidos por más de 50 millones de personas en todo el mundo y recaudaron más de un millón y medio de dólares, un dinero destinado a organizaciones que luchan contra las consecuencias de la covid-19.

En el caso de la actuación parisina, además de la colaboración con Unicef, sumó a Restos du Coeur, una organización que asiste a personas sin techo. Además, se le permitió al público la posibilidad de realizar un aporte solidario al Museo del Louvre, que este año vio reducida drásticamente su asistencia por la pandemia. Cabe recordar que durante 2019 habían pasado por el tradicional sitio parisino casi nueve millones de turistas.

El DJ jugó de local en su ciudad natal. Durante el espectáculo que duró poco más de una hora, Guetta interpretó algunos de sus hits como “Memories”, “Titanium” o su último lanzamiento, “Let’s love”, mezclados con imágenes icónicas del museo y apuntalado por un impactante juego de luces de diferentes tonalidades.

Claro que la falta de público, un elemento fundamental de sus shows, no pasó desapercibido para el artista. “Ha sido difícil para mí también porque lo que hago es compartir con la gente, estar en el escenario y ver su reacción cuando pongo música nueva”, aseguró Guetta, que sin embargo destacó la importancia de la conexión aunque sea virtual: “Me parece que era importante estar aquí por mis fans en los momentos más difíciles”.

Previo al show, también se refirió a la pandemia, y se manifestó positivamente en relación a la vacunación, un tema que despierta polémicas en todo el mundo. “En mi país hay mucha gente que no lo quiere hacer, pero yo no veo otra solución. ¿Qué podemos hacer? ¿Esperar más y más? Vamos a estar todos enfermos. Yo he tomado mi decisión y lo voy a hacer”, señaló el DJ.

Además de su propia iniciativa solidaria, Guetta participó de otros eventos colaborativos, como fue la experiencia del single “Pa’la cultura”. Allí unió su talento en las bandejas con figuras del mundo hispano, con artistas como la mexicana Thalía o el español Abraham Mateo para la iniciativa de caridad multimedia HUMAN (X). “Lo que más me ha fascinado es ver que todos los artistas han traído su mundo, eso es algo muy especial. El reto era que no pareciera un ‘mashup’ de varias canciones”, señaló el DJ.

Con la vista en el futuro, Guetta publicó en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de ocho millones de seguidores, un fragmento del concierto sumado a unas palabras de cara a lo que se viene. “Quiero desearles un Feliz Año Nuevo. Espero que todos estén sanos durante el 2021″, escribió Guetta y se despidió con lo que todos querían escuchar: “Ojalá nos veamos pronto en la pista de baile”. Que así sea.

