David Nalbandian brindó una Master Class en el aula virtual de desarrollo

Compartir

Linkedin Print

Cerca de 120 personas, entre jugadores y jugadoras -y sus respectivos entrenadores- que están en permanente comunicación con el equipo de Desarrollo de la Asociación Argentina de Tenis, disfrutaron de una charla conducida por Franco Squillari que tuvo como invitado estelar a David Nalbandian, ex número 3 del mundo y campeón del Masters de Shanghai 2005.

El cordobés conversó con los chicos convocados por espacio de una hora y media y dejó conceptos sobre técnica y táctica, métodos de entrenamiento y rituales para mantener la concentración, entre otras cosas, además de contestar las preguntas de los participantes.

Las horas en el frontón, la práctica con jugadores mayores para perfeccionar golpes y su llegada a Buenos Aires a los 15 años, dejando atrás el colegio y con el tenis como objetivo principal marcaron su etapa de formación en el deporte que lo consagraría como uno de los mejores exponentes argentinos en toda su historia.

“Entre los 10 y los 14 o 15 años hay que hacer mucho volumen. Sumar horas en cancha y tener objetivos para mejorar. Yo hacía tres o cuatro horas de tenis más una hora de físico. Y siempre que entrenaba, me ponía un objetivo y tenía que irme de la cancha habiendo mejorado algo. Esos detalles hacen que, a lo largo de la formación, uno vaya mejorando”, explicó.

En ese sentido, Nalbandian marcó la diferencia con la etapa profesional, “donde entrenaba más con calidad que en cantidad”, y destacó: “Hay que buscar tener tiros de calidad. Es decir, que la pelota tenga peso, velocidad y precisión. Para dar el salto, hay que tener esto en algún golpe”.

David explicó que la de inserción fue su etapa más difícil: “Hacer giras largas me costaba mucho, porque no lograba descansar. Fue la etapa más dura, pero tenía claro que debía pasarla lo más rápido posible”.

En cuanto a su juego, contó: “Siempre sentí más confianza con el revés que con la derecha, pero la derecha era la que me hacía ganar puntos. Yo tenía que practicar mucho con el drive para estar fino”.

Y opinó que “hoy se está jugando muy desordenado, porque hay jugadores de mucha potencia que tiran sin saber para qué tiran. La gran diferencia está en cómo el jugador juega un 15 iguales o un break point”.

El equipo de Desarrollo de la AAT mantiene un seguimiento permanente con un nutrido grupo de los jugadores y jugadoras más destacadas de las categorías Sub 12, 14, 16, 18 e inserción, con trabajos específicos y charlas con referentes del deporte.

Por la sala virtual ya pasaron los tenistas, ex tenistas y entrenadores Leonardo Mayer, Guido Pella, Diego Schwartzman, Guillermo Cañas, Guillermo Coria, David Nalbandian y Gustavo Marcaccio; el árbitro internacional Damián Steiner, el biólogo Estanislao Bachrach, el nutricionista Luciano Spena y Julia Garisoain (COA y ENARD), además de una charla a cargo de la Comisión Nacional Antidopaje.