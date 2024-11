Davis: Coria analizó la superficie de juego y se mostró confiado de cara a la serie con Italia

El capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Guillermo Coria, ya palpita el duelo de cuartos de final ante Italia, por el Final 8 de la Copa Davis. Uno de los elementos clave cuando se juega fuera de casa y qué más expectativa genera en la previa al desembarco es la superficie. Tras la experiencia en la fase de grupos de Manchester en la se logró el acceso a la instancia de este jueves, la delegación albiceleste llegó este domingo a Málaga y luego de un breve descanso apresuró el reconocimiento del suelo en el Palacio de los Deportes José María Martín.

El Mago habló con Infobae tras la práctica que sirvió para que sus cinco dirigidos se saquen de encima el jet lag del viaje. En primer turno, los doblistas Máximo González y Andrés Molteni fueron los que tuvieron el contacto inicial con el suelo del predio, después de llegar a la Península Ibérica desde Turín, donde asistieron como suplentes al ATP Finals. Más tarde, asistieron Tomás Etcheverry, que desembarcó desde Dubai, Sebastián Báez y Francisco Cerúndolo, que partieron el sábado desde Buenos Aires.

Después de las sensaciones iniciales de los jugadores, Coria analizó: “Los chicos tuvieron hoy un excelente día, primero estuvimos en la cancha de entrenamiento y después pasamos acá al estadio, que hay diferencia. Nos encontramos en una cancha que tiene un pique más alto que Manchester y es un poquito más rápida. Tiene una pintura y cemento”.

El ex número tres del ranking de la ATP participó de ocho series por la Ensaladera de Plata y conoce la importancia de ese reconocimiento previo a la competencia oficial, que comenzará el martes 19 con el duelo entre España y Países Bajos. Por eso, comentó que salir a la cancha apenas llegado tiene que ver con “sacarse el jet lag del viaje” y afirmó que espera con ansias que “llegue el jueves”. Para ese día, el rival deberá definir si utilizará o no al mejor tenista del año y líder del escalafón mundial, Jannik Sinner, que llega a España tras consagrarse en el ATP Finals.

Respecto a los campeones defensores, el líder argentino se refirió a los minutos que pudo observarlos mientras practicaban. “Estaban entrenando (Mateo) Berrettini y (Lorenzo) Musetti, también se les noto un poquito la falta de ritmo y la costumbre a la velocidad de la cancha. Jugaron algunos puntos y no nos sorprende el nivel que mostraron, sacan muy fuerte, devuelven bien, le pegan fuerte y buscan puntos no tan largos. Fue importante haberlos visto por lo menos un ratito”, detalló Guillermo.

De cara a lo que se viene en los próximos tres días previos al debut, dijo: “Es clave cómo se sienten los chicos con la superficie, cómo se adaptan, cómo se sienten, la velocidad. La sentimos un poco más rápida que Manchester, pero pica más alto y es tipo más cemento, entonces eso cambia un poquito el panorama”.

“Nos vamos a enfrentar a rivales que están más acostumbrados, son más fuertes, en canchas como la de Manchester, pero eso no quiere decir que bajen el nivel, se adaptan muy bien”, agregó.

Por último, se refirió a cuándo definirá a los singlistas 1 y 2 del equipo que saltará al campo del Palacio de los Deportes: “Creo que lo vamos a definir martes a la noche, vamos a esperar a lo mejor al miércoles a la mañana para hablar con los jugadores”.