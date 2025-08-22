De 37 grados a ola polar: Formosa se prepara para un brusco cambio de clima

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que este fin de semana se producirá un fuerte descenso de temperatura en la ciudad de Formosa y sus alrededores, acompañado de tormentas intensas que podrían llegar en la madrugada de este sábado. La irrupción del frente frío pondrá fin a las jornadas de calor extremo y abrirá paso a un período de inestabilidad y bajas temperaturas.

Según los modelos meteorológicos, el sábado amanecerá con lluvias y tormentas y una temperatura cercana a los 20°C, lo que representa un cambio drástico respecto a las marcas registradas en la jornada previa. El viernes, Formosa encabezó el ranking nacional de calor con 34°C y una sensación térmica de 37°C. La diferencia de casi 15 grados en cuestión de horas marca un brusco giro en las condiciones climáticas de la región.

Los especialistas no descartan que el frente frío se mantenga activo por alrededor de 20 días, lo que daría lugar a una nueva ola de frío polar que impactaría directamente en la vida cotidiana y en la salud de los formoseños.

Impacto en la población

El repentino contraste de temperaturas podría generar complicaciones, especialmente en personas mayores, niños y quienes padecen enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Las autoridades remarcan la importancia de tomar precauciones ante cambios tan abruptos en un período tan corto de tiempo.

Recomendaciones

Abrigarse adecuadamente y evitar la exposición prolongada al frío.

Extremar cuidados con bebés, adultos mayores y personas con patologías crónicas.

Garantizar una ventilación adecuada si se utilizan estufas o braseros, para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

Seguir atentamente los reportes del SMN y Defensa Civil ante posibles alertas meteorológicas.

De este modo, Formosa pasará en pocas horas de liderar el ranking de calor nacional a enfrentar condiciones de frío intenso, en un nuevo ejemplo de los bruscos cambios de clima que atraviesa gran parte del país.