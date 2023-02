De cara a los exámenes: brindan clases de apoyo gratuitas para estudiantes secundarios

La Casa del Estudiante del Interior de Formosa está brindando clases de apoyo gratuitas a estudiantes de Nivel Secundario que adeuden materias para pasar de año o culminar el ciclo escolar.

Lo realizan a través del programa “Estudiar en verano” y son dadas por docentes y estudiantes avanzados de distintas carreras universitarias, que realizan esta labor de manera voluntaria.

En esta oportunidad, cuentan con dos sedes: una es la oficial que se encuentra ubicada en calle Alberti 866 y la segunda en la Jurisdicción Cinco, en las instalaciones del Instituto Pedagógico Provincial (IPP).

“Todos los lunes y miércoles, de 8.30 a 12 horas, se brindan las clases, predominando la demanda de los espacios curriculares de lengua, matemática y química”, informó Angélica Cabrera, una de las voluntarias que se encuentra trabajando en el lugar, quien además adelantó que próximamente también estarán los viernes.

“Desde la Casa del Estudiante del Interior tenemos un grupo de profesores de diferentes áreas que enseñan de manera gratuita y nos pareció oportuno e importante el poder trabajar en barrios más alejados a la sede, por eso elegimos hacerlo en el IPP”, comentó.

Asimismo, explicó que no es la primera actividad que están llevando a cabo en dicha zona, sino que “hace más de un año trabajamos en un proyecto integral de acompañamiento al estudiante de esta jurisdicción que comprende la parte recreativa, deportiva, cultural, salud y académica educacional”.

En esta línea, acentuó que “esto es muy importante dentro de las políticas públicas que lleva adelante el Gobierno provincial”, manifestando que, el trabajo de apoyo pedagógico “es una acción solidaria para acompañar el auge que está teniendo Formosa en el desarrollo de la educación pública”.

Aquí, reconoció que esto no sería posible si no se dieran varios factores, realzando el “compromiso de los compañeros voluntarios” y del Estado provincial, que proporciona todo lo necesario para llevar a cabo la tarea.

“Quiero resaltar la parte edilicia; el IPP es un lugar amplio, cómodo y, además, nos sentimos acompañados y respetados por el personal que cumple función allí”, expresó.

“Como dice el gobernador Gildo Insfrán, la unidad, solidaridad y organización son valores cruciales y son llevados a cabo en el movimiento justicialista, porque la idea siempre es aportar desde aquello que nos brinda la educación pública y ponerlo al servicio de nuestros pares, para así poder acompañar a los jóvenes en diferentes instancias”, agregó.

“Estamos muy orgullosos de esta actividad, de esta comunidad organizada y de la gran participación de los estudiantes”, añadió.

Por último, informó que para más información pueden comunicarse al 3704007046 o buscarlos en redes sociales como ceif_formosa.

