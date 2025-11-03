De Cecco: «La Liga Argentina de vóley hoy no es competitiva»

Luciano De Cecco, referente histórico y capitán de la Selección Argentina de vóleibol, volvió a hablar sin rodeos sobre la realidad del vóley nacional. En una charla con alumnos de la Escuela Tea y Deportea, el armador santafesino fue contundente al señalar que la Liga Argentina “no es competitiva”.

“Me encantaría jugar en Argentina, pero a qué precio, y no digo solo económico, sino voleibolístico”, expresó De Cecco. Y agregó: “Si querés ser parte de la Selección, tenés que incrementar tu nivel, y para eso hay que buscar ligas competitivas. Hoy, desgraciadamente, la argentina no está entre ellas”.

El jugador de 36 años también apuntó a la falta de infraestructura y a las desigualdades entre los clubes. “Que un club tenga presupuesto no significa que la liga sea competitiva. Ciudad y Policial tienen recursos, pero ¿y los demás equipos?”, remarcó.

De Cecco ya había advertido esta problemática meses atrás, cuando explicó que la estructura actual del torneo no incentiva la permanencia de los jugadores ni la inversión de los clubes: “Si hacés una inversión —aunque no sea solo económica, sino de publicidad, de sponsors, de darle condiciones— el jugador igual no se queda a vivir donde lo mandan. Entonces no hay mucha ganancia para el club ni para el torneo”.

El capitán argentino considera que el formato de competencia, el calendario y la falta de sedes estables son factores que alejan a la liga del estándar internacional. “No alcanza con juntar nombres, hay que repensar el modelo”, insistió.

De Cecco viene de disputar su sexto Mundial con la Selección Argentina y continuará su carrera en Polonia, una de las ligas más exigentes del mundo, donde sigue consolidando su jerarquía como uno de los mejores armadores del planeta.