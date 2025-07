De Dioxitek al arrabio de acero..? Cuál es el plan productivo/industrial del modelo formoseño? (Por Blas Hoyos)

La política productiva de este gobierno, su enfoque y concepción sobre este tema, fueron para mí siempre un verdadero enigma. Pues no se si lo que uno puede apreciar se origina por desconocimiento o por una acción distorsiva intencional.

En primer lugar siempre me resultó llamativo el error conceptual de confundir una política productiva y de desarrollo con el programa PAIPPA, que es un planasistencial rural, destinado a la contención económica , social y laboral de las poblaciones campesinas minifundistas, lo cual es tan necesario como loable, pero que para nada puede interpretarse como un proyecto de desarrollo productivo. He aquí un grave problema de interpretación, no se pueden mezclar peras con naranjas pues no son lo mismo.

Un verdadero proyecto de desarrollo y producción debe tener inversión, debe garantizar escala, volumen y stock, generando valor agregado y mano de obra “en origen”. A su vez debe estar apuntalado por una política financiera y fiscal, con servicios accesibles (agua, energìa, comunicaciones) y por supuesto debe tener logística de transporte y comercialización con mercados garantizados.

La logística de transporte es un tema clave, Formosa no tiene puerto y no la a tener nunca por que por no asumir el fracaso se empeñan en darle respiración artificial a un cadáver como es el viejo/nuevo puerto de Formosa, que nunca funcionó y que nunca funcionará, en realidad somos la única de las cinco provincias con costa sobre la hidrovía que no tiene por lo menos un puerto funcionando, a lo que se agrega ser la única provincia del país, que hoy no tiene un solo metro de vía férrea en funcionamiento. O sea en DEFINITIVA CARECEMOS DE UN SISTEMA FERROPORTUARIO.

El sistema vial provincial está colapsado, es inexistente,con rutas provinciales que apenas podrían calificar como picadas o caminos vecinales, absolutamente intransitables. Las rutas nacionales son paísajes que se parecen a la Franja de Gaza. En materia energética somos una provincia que no posee gas natural en red y que es totalmente electrodependiente pues no generamos un solo kilovatio de energía.

Por último, no entiendo porque este gobierno se empeñó siempre en establecer modelos productivos “CONTRA NATURA”, así llamo a aquellos modelos en el que sus procesos productivos/industriales dependen íntegramente de materia prima que no se genera en nuestro territorio. Por ejemplo desde aventuras estrambóticas como fueron, la crìa artificial de camarones, la fábrica de avioncitos no tripulados, la fábrica de parabrisas, pasando en el 2013 por Dioxitek la fábrica de dióxido de Uranio, y más recientemente la Planta de arrabio de acero de Modulax Siderurgia observen uds. que en todos los casos se trata del procesamiento de materia prima que nunca produjimos, ni produciremos jamás …por ejemplo, la materia prima para producir pastillas de Dióxido de Uranio es el Diuranato de Amonio que debe traerse desde Canadá, al puerto de Buenos Aires, de allí traerlo a Formosa, procesarlo para que de cada 100 kg. de diuranato de amonio solo se elabore 1 kg. de Dióxido de Uranio que a su vez debe volver al sur del país, para ser usado como combustible de las centrales nucleares de Atucha, en Pcia de Buenos Aires y Embalse Río 3ro. en Córdoba, los 99 kilos restantes son residuos tóxicos y altamente contaminantes, que quedarán en Formosa.

En el caso del Arrabio de Acero tampoco se trataría de una materia prima producida por nosotros en la provincia, la idea parece ser transportar el Arrabio de Acero desde Brasil al “ puerto de Formosa (que el oficialismo asegura que estará operativo). Pero continuemos, porque una vez que llega al puerto, el arrabio sería trasladado a la planta para ser sometido a altas temperaturas generadas en hornos alimentados por el carbón vegetal formoseño, que luego debería volver al puerto para reembarcarse de nuevo en barcazas, para desde allí volver a la planta del Brasil, donde recién completaría su segunda etapa de procesamiento, no me digan que en ambos casos no trata por lo menos de un modelo de producción muy raro, por lo menos no ha sido muy bien explicado, No sería más rentable comprar el carbón en Formosa y llevarlo a Brasil y realizar todo el proceso sin tener que acarrear de ida y de vuelta la materia prima o sea el Arrabio…? Pregunto por que este sistema funcionó muy bien así durante décadas, cuando abastecíamos las plantas de acero de Altos Hornos Zapla allá por los 70.

La empresa Modulax Siderurgia ….y su gerente Geraldo Basques aseguran “QUE QUEDARON ENCANTADOS POR LAS CONDICIONES DE LOGÍSTICA, RUTAS, PUERTO, SERVICIOS DE ENERGÍA, GAS Y AGUA, Y QUE FORMOSA ES UNA EXCELENTE PLAZA, QUE LA HACE IDEAL PARA ESTABLECERSE”¿¿…??, definciones que surgen de sus declaraciones textuales a medios periodísticos…y yo me pregunto…Que provincia le mostraron a Geraldo…? Le mintieron a Geraldo, o Geraldo nos está mintiendo a nosotros?

Hay otras perlitas que llaman la atención, por ejemplo esraro que este megaempresario fije domicilio legal de la empresa en la misma dirección postal del edificio central del Banco de Formosa (podría haber alquilado alguna oficina) y llama la atención también que el único antecedente de operación en el exterior de esta empresa sea en Angola, Africa. Pero bueno no me quiero poner a buscarle el pelo al huevo.

Pero finalmente concluyamos que en ambos casos, Dioxitek y Modulax, se trata de la manufacturación de materia prima que no generamos que requieren de un doble costo en su logística de transporte(el producto tiene que venir y tiene que volver) y cuyos mercados internacionales están fuera de nuestro alcance con sistemas de control y regulación muy complejos y sofisticados, como sin dudas es la producción de productos y subproductos nucleares/radioactivos. Y como también es el mercado internacional del acero y el aluminio que se han visto sumamente distorsionados a partir de las políticas arancelarias con que Trump ha venido castigando a otros países productores y más precisamente a Brasil.

Solo por sentido común más que por complejas valoraciones de estudios de mercado internacional, retomo y digo , que lo lógico siempre ha sido establecer sistemas productivos que a partir de la inversión le den valor agregado y generación de mano de obra en origen, al procesamiento de productos CUYA MATERIA PRIMA SE GENERE ACÁ, eso garantizará el normal disponibilidad y suministro del insumo básico, sin que dependa de otros fatores extrínsecos.

Ejemplos en nuestra provincia: Formosa posee un stock ganadero de alrededor de 1.4 millones de cabezas de ganado, sin embargo no tenemos frigoríficos autorizados para el tránsito federal de carne, menos aún para importacion razón por la cual gran parte de los animales salen en como ganado en pié para faena o como ternero para invernada así…, toda la materia prima generada por la industria frigorífica y sus subproductos terminan creando mano de obra y valor agregado en otras provincias.

Otro rubro es la producción de granos y algodón, tenemos más de 1,5 millones de hectáreas en condiciones de producir y que podría desarrollar a su vez una industria de procesamiento a partir de esta materia prima ya sea para alimento de ganado, humano, aceiteras , biodiesel etc., sin embargo la única industria extrusora de pellets de soja que con capitales privados se instaló en Ibarreta, nunca consiguió que REFSA le conecte la energía eléctrica, la absurda razón solo sería que uno de sus dueños no adhería al pensamiento político del modelo formoseño.

Y lo que afirmo no es delirante ni un proyecto ambicioso,solo hay que recuperar la memoria y reflotar nuestro modelo anterior exitoso pues en los 70 esta provincia supo tener un frigorífico con tránsito federal, una fábrica de elaboración de cítricos, más de 24 desmotadoras, una fábrica textil, plantas de impregnación y procesamiento de madera con una producción de carbón que abastecía a la industria siderúrgica de Altos Hornos Zapla. REITERO, SOLO HAY QUE RECUPERAR EL SENTIDO COMÚN Y NUESTRA MEMORIA PRODUCTIVA.

CARLOS BLAS HOYOS