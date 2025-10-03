De la fila a la pantalla: la digitalización formoseña tiene beneficios

Las filas en bancos y cajeros forman parte del paisaje cotidiano en nuestra provincia. Cientos de personas utilizan gran parte de su valioso tiempo para hacer diferentes operaciones en las sucursales bancarias. La nueva campaña de Banco Formosa sobre homebanking busca aliviar el bolsillo y recuperar el tiempo de sus clientes al promover la digitalización de los usuarios. Una iniciativa parahacer en el celular lo que antes requería hacer una fila: consultar saldos, pagar servicios, transferir, gestionar inversiones y hasta pedir préstamos preaprobados.

La campaña comercial suma un beneficio concreto: un beneficio de $20.000 para quienes descarguen y activen el Homebanking y realicen al menos una operación; y $10.000 para clientes que tengan homebanking, pero no lo usaron en los últimos 90 días y vuelvan a operar. La apuesta de la entidad formoseña es mostrar que la autonomía financiera es posible y lo que hasta ayer implicaba perder una mañana entera en una fila ahora se puede hacer de inmediato y desde cualquier lugar.

Una parte importante de la población aún no utiliza el Homebanking; hay quienes lo tienen pero no lo usan activamente. Banco Formosa aborda este desafío con una oferta que apunta tanto al beneficio económico como a la facilidad de uso: la app y la versión web están pensadas para que cualquier cliente, con cuenta sueldo en la entidad, pueda operar sin barreras técnicas.

Para garantizar el acceso de los clientes a homebanking, la red de sucursales juega un papel clave: más allá del impulso digital, el banco ofrece acompañamiento presencial para la descarga, la creación del usuario y la activación del Token de seguridad. El Token, es la herramienta que confirma y protege las transacciones: llega por mail un QR o un código (válido 24 horas), se escanea en la app y se elige un PIN de 4 dígitos. También se puede recuperar mediante reconocimiento facial si ya se usa la app.

La campaña cierra con una invitación práctica: la digitalización no es un fin abstracto, es un ahorro de tiempo y una mejora concreta en la gestión del dinero. Y para quienes todavía tengan dudas sobre fraudes o llamadas sospechosas, el mensaje del Banco Formosa es claro: el banco nunca solicita claves ni PIN por teléfono o redes sociales; ante cualquier consulta, los canales oficiales y las sucursales están disponibles para dar respuesta.