De la Rosa habló del «enorme endeudamiento» que generó el gobierno de Mauricio Macri

La auditora general de la Nación, Graciela De La Rosa se refirió al endeudamiento que generó el gobierno de Mauricio Macri y advirtió que el tema debe tratarse con «muchísima seriedad». Planteó que actualmente el dilema del gobierno nacional es determinar cómo va a ser la reestructuración de la deuda externa: por un lado la deuda privada y por otro lado con el FMI.

«Todo crédito que toma Nación tiene que ver con el Congreso de la Nación, la Constitución pone en cabeza del Congreso de la Nación la titularidad y control de la deuda externa y nosotros como organismo externo que dependemos del Congreso debemos tomar el tema con muchísima seriedad», señaló.

Recordó que «cuando presentamos la ejecución presupuestaria del 2016 – está documentado y escrito- dijimos que lo que veíamos de la gestión financiera del año 2016, el primero de la gestión de Mauricio Macri, veíamos un enorme endeudamiento».

«Ya veíamos que ese año se tomaron 30 mil millones de dólares de deuda externa, en el 2017 una cifra igual, en el 2018 se tuvo que acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) que además nos prestó los 44 mil millones de dólares, lo cual hace un incremento de la deuda externa increíble. No hay país en el mundo y menos la Argentina que haya tomado tanta deuda externa en tan poco tiempo. Eso no existe, lo hizo el gobierno de Mauricio Macri», explicó.

Dijo que en su gestión, “tenemos varias auditorías: la del bono a cien años para saber que paso con eso, y analizando la cuenta de inversión 2016, 2017 y 2018 poniendo énfasis en la deuda externa”.

De La Rosa indicó que «vengo de ser diputada nacional y senadora, así que sé muy bien la información que están necesitando los legisladores nacionales y en el tema deuda externa hay una comisión bicameral en el congreso de deuda externa que es muy importante. Formé parte cuando fui legisladora, y es la que tiene que investigar a donde fue la plata de la deuda externa, hay cosas que no cierran. Se dice que el gobierno anterior también tomó deuda externa, en realidad el gobierno anterior (periodo 2003-2015) no lo hizo, lo que hizo fue pagarla».

Sostuvo que «hay mucha confusión, se habla mucho de la deuda total, de la deuda en pesos, pero nadie habla de la deuda externa, porque acá no es el problema el endeudamiento en pesos, con otros organismos del estado argentino como puede ser el Banco central o el ANSES por ejemplo. El problema es la deuda externa que tomó el gobierno de Mauricio Macri por un porcentaje superior al ciento por ciento y el gobierno anterior redujo la deuda casi en un 50%».

Pidió analizar «¿Qué pasó con los más de 100 mil millones pesos que se tomaron de deuda externa? ¿Se pagó deuda externa? Porque si eso hubiera sido así, tendría que haber una reducción y sin embargo aumenta el stock de deuda pública y no baja. Seguramente se financió parte del déficit fiscal que tiene el Estado nacional pero no sabemos que financiaron porque en realidad hubo un recorte de gastos en términos relativos y nominativos también en el gasto y ejecución presupuestaria de estos años que fue el ajuste para todos los sectores».

Para la funcionaria «la deuda externa es la principal restricción que tiene la Argentina, el gobierno aún no presentó el presupuesto 2020 y el que había presentado el gobierno de Mauricio Macri lo desecharon porque hay que determinar que va a hacer la Argentina con la deuda».

Formosa e Insfrán

«Siempre somos muy orgullosos de la pertenencia de Formosa, como mujer formoseña me siento muy honrada. De los siete auditores soy la única mujer, soy formoseña, estos son lugares de la política. Fui electa en la Cámara de Senadores con una votación y reconocimiento de los senadores pero que viene también de nuestro gobernador. Creo que el lugar que estoy ocupando ahora es un reconocimiento a Formosa, a un gobernador que está transformando nuestra querida provincia desde hace muchos años. Formosa es otra, se notan las grandes transformaciones, a pesar del aislamiento financiero y político del gobierno anterior», destacó.

Además expuso que «Formosa, una provincia que no tiene deuda- ni interna ni externa- con un presupuesto equilibrado, un buen manejo de las finanzas públicas pudo sobrepasar las políticas de ajuste del gobierno anterior y además hoy mostramos a través de las políticas del gobernador, que todo lo que se hizo en Formosa hoy está repercutiendo a nivel nacional, como el plan Nutrir, ahora vemos el lugar esencial que se le otorga a la agricultura familiar que para nosotros es el PAIPPA, todas cosas que interesan y nos dan la razón, que en Formosa hay un proceso de transformación económica y productiva, que tiene que ver con su identidad y cultura».