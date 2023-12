De la Rosa sobre medidas de Javier Milei: «No existen en otros países»

La Auditora General de la Nación Graciela de la Rosa analizó lo anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, haciendo notar su preocupación y alertando que “lo que se viene es durísimo, un ajuste más inflación, la famosa estanflación que dijo el presidente (Javier Milei) durante su campaña”.

Expresó que el libertario está cumpliendo lo que prometió durante su campaña electoral, lo que fue advertido convenientemente por los dirigentes justicialistas. “Siempre dijimos que la primera medida que iba a tomar es una devaluación del ciento por ciento, que es lo que le pide el Fondo Monetario Internacional, nos quedamos cortos porque es del 118%”, agregó.

“Estamos inmersos en una Nación que Milei define como anarco capitalista, que no se da en ninguna parte del mundo, estamos como conejillos de Indias en la Argentina, porque estas medidas no existen en otros países, esta tremenda devaluación, inflación, la recesión que vendrá, que significa desocupación, disminución de la actividad económica y al mismo tiempo aumento de los precios y salarios que van a quedar prácticamente congelados”, enumeró.

Recordó que se trata de un plan liberal ortodoxo que “ya lo vimos con (José Alfredo) Martínez de Hoz en la dictadura militar” y ahora se reedita porque “está fríamente calculado” por la nueva gestión.

Dijo que como economista le resulta increíble lo que está escuchando de parte de las nuevas autoridades nacionales, sobre todo “cuando hablan de herencia recibida”, ya que “ninguno de los números que dan tienen técnicamente un sustento, no se explican”, al tiempo que aseguró que “lo están diciendo para preparar a la gente para este tremendo ajuste”.

De la Rosa señaló que es la primera vez que se anuncia premeditadamente el ajuste, la recesión y la inflación y consideró que el Gobierno anterior intentó evitar la inflación con distintas medidas.

“Ahora tenemos otro Gobierno que, al liberar todo, estas medidas tienen como objetivo la estanflación (es la combinación de alta inflación y una economía en desaceleración, estancada)”, describió y apuntó que “es doloroso, porque sabemos lo que va a significar para la gente, por eso lo decimos”.

La funcionaria confió en el trabajo parlamentario de los legisladores que en ambas Cámaras del Congreso “seguramente van a pelear aquellos proyectos de leyes que tienen que ver con los ajustes”, aunque advirtió que es necesario conseguir los números y la fuerza necesarios para lograrlo.

“Hay un relato liberal de que estamos así por culpa de los Gobiernos populares, cuando en realidad es exactamente al revés”, clarificó para agregar que esta situación se debe al faltante de dólares tras el incremento en la deuda externa.

“En la escasez de dólares, en esta Argentina bimonetaria, aumentan los precios y la inflación tiende a correr, para eso está el Estado, para poner límites, tratando de equilibrar las fuerzas que no son equivalentes”, indicó y fue tajante al advertir que “no sé hasta cuándo va a aguantar el pueblo argentino, porque esta liberación de precios no tiene tope”.

En Formosa, Estado presente

“Tenemos que estar seguros, tranquilos y ayudar a nuestra gente. El principal activo que tenemos como formoseños es un Estado presente y a nuestro gobernador Gildo Insfrán. Parte de las consecuencias nefastas a nivel nacional, se van a tratar de suavizar en la medida de lo posible en la provincia de Formosa”, adelantó.

En la misma línea, reflexionó que la gente tiene que saber que cada voto cuenta y tiene sus consecuencias y avanzó en señalar que “tras analizar este plan, es imposible que la gente pase seis meses o un año cuando su sueldo no le alcance para comer”.