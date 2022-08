De la Torre: «La situación en materia judicial de Formosa nos compromete y mucho»

Compartir

La consejera de la Magistratura de la Nación en representación de los abogados y miembro fundadora de la agrupación Abogados en Acción, Jimena de la Torre visitó la provincia de Formosa y el Grupo de Medios TVO habló con ella en relación a su visita a la provincia.

De la Torre comenzó diciendo «almorcé con abogados de la matrícula porque en mi carácter de la abogacía de todo el país mi compromiso siempre fue estar muy cerca de los abogados para ir recogiendo las necesidades que tiene la matrícula y ser una voz dentro del Consejo de la Magistratura Nacional».

«La verdad es que en esta lucha que venimos dando por una justicia mas independiente, mas imparcial, la situación en materia judicial en Formosa nos compromete y mucho», manifestó.

En relación a cuáles son los reclamos que realizan los abogados, De la Torre indicó «a nivel país si hay que plantear cuestiones que son comunes y transversales en todo el país hay mucho que tiene que ver con tratar de lograr un mejor sistema de selección de jueces, un mejor reglamento para que los concursos sean más objetivos y transparentes y permitan mucha más participación ciudadana, así también que permitan la igualdad de oportunidades de los abogados independientes respecto de los jueces que muchas veces concursan en una franca desigualdad. Realmente hay que hacer que los Consejos de la Magistratura funcionen como cuerpos técnicos y que estén en condiciones de ser elegidos los más capacitados e idóneos para el cargo y no a los más amigos de. Para ello hay que lograr quitarle todas las posibilidades de manipulación discrecional al proceso, es por ello que nosotros estamos trabajando en una propuesta de modificación al reglamento de jueces que con estos ejes en la mira que se convierta en una alternativa superadora y nos permita tener a los mejores para poder contribuir a mejorar el servicio de justicia que tenemos».

Reuniones en Formosa

«De Formosa solo me reuní con los miembros de la Cámara Federal de Resistencia de la que depende Formosa y estuvimos hablando mucho en materia de infraestructura, El Juzgado Federal tienen un edificio alquilado de hace mas de 70 años y están avanzando las obras para un nuevo edificio para que finalmente puedan mudarse y trabajar de mejor manera con cámara Gesell y mejores tecnologías, eso repercutirá en una mejora en la justicia formoseña». En relación al Juzgado de la ciudad de Clorinda, explicó que hay una terna en el Consejo de la Magistratura pero que el mismo aún no está habilitado, indicó.

Reformas en el Consejo

de la Magistratura

y en la Corte

Al respecto, la exsubdirectora de AFIP, aseguró «esto es parte de un intento permanente por a través de diferentes artilugios colonizar el poder judicial, desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández la obsesión estuvo con la justicia, en todas las aperturas de sesiones Fernández fue siempre con un discurso donde intentaba reformar a la justicia de todas las maneras posibles y ahora tenemos un proyecto de aumentar el número de miembros de la Corte a 25, que es algo que es casi como una ley en blanco porque si bien al aumento plantea el aumento de cantidad de miembros no plantea como va a trabajar esa nueva corte, es por ello que creo que es muy nocivo para un país que permanentemente se ponga en duda la estabilidad de uno de los poderes del Estado».

«Si nosotros queremos ser un país que finalmente logre desarrollarse y lograr una estabilidad económica tenemos que empezar por trabajar en lograr una estabilidad económica que hoy no tenemos porque permanentemente se está cuestionando a la justicia», se explayó.

Consideró además que cualquiera sea el presidente en 2023 va a tener que tomar medidas de fondo estructurales muy complejas, reformas laborales, tributarias, previsionales que si no se encuentran con una justicia que este a la altura de los cambios que necesita Argentina caerán en saco roto.

Trabajar en

la ciudadanía

«Creo que debemos trabajar en la ciudadanía para intentar que se elijan a los mejores y que también los jueces actuales que se manejen con la mayor independencia y la mayor imparcialidad no solo al momento de citar la sentencia, sino que también a lo largo de su vida pública y privada, lo digo porque a veces en el afán de la libertad de expresión nos encontramos con algunos jueces que se expresan por los medios, o por las redes sociales de manera muy partidizada y eso no}s pone a los ciudadanos en crisis porque como podemos pensar en que ese juez que toma partido por una línea política u otra no importa cual finalmente cuando dicte sentencia lo va a hacer con la imparcialidad que le exige el rol y si no confiamos en lo que le exige y en la justicia, es muy difícil vivir en una sociedad en paz.

Causas contra CFK

Consultada acerca de las causas en las que se investiga a la actual Vicepresidenta de la Nación, señaló «creo que es muy importante que la causa de vialidad este tramitando y se este llevando adelante a la vista de la sociedad, celebro que eso este pasando a pesar de los intentos de frenarlo, si la reforma al Ministerio Público Fiscal se hubiera logrado hoy no tendríamos a los fiscales (Diego) Luciani y (Sergio) Mola citándonos en tiempo real todo el entramado y las pruebas recolectadas que los hacen entender que hubo una asociación ilícita y que la cabeza de esta era la Vicepresidenta de la Nación, más allá de que después llegará el tiempo de las defensas para revertir una a una cada una de esas pruebas y finalmente estará en cabeza del Tribunal Oral meritar todos estos alegatos para distar la sentencia que corresponda. Es muy bueno que podamos ver todo por redes sociales, creo que es un antes y un después en la justicia».

