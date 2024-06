De Loredo adelantó que la UCR apoyará la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados

El jefe del bloque radical de la Cámara de Diputados, Rodrigo De Loredo, adelantó que el bloque que comanda va a volver a votar de manera favorable la Ley Bases y el paquete fiscal pero mantiene las críticas al accionar del Gobierno a quien señala falto de gestión.

Mediante un hilo en su cuenta de la red social X, el diputado cordobés anunció que van a aprobar la norma “como ya lo hicimos y como ya intentamos hacerlo en enero”.

A la hora de explicar las razones por las cuales acompañarán al oficialismo hizo referencia a que lo hacían porque “los textos están bien, sirven al gobierno y mejoran cosas en la Argentina”. En lo que se refiere a las delegaciones las considera “razonables” lo mismo que señala como “necesario” privatizar las empresas “ante el mal manejo y los elevados déficits que pagan los argentinos”.

Respecto al Régimen Impositivo de Grandes Inversiones (RIGI) “compra una estabilidad que la Argentina no tiene” y el paquete fiscal “le da al gobierno herramientas para su programa económico”.

De Loredo elogia la baja de la inflación, la reducción de la brecha cambiaria y el superávit. Sin embargo, vuelve con las críticas respecto a la falta de gestión al señala que el superávit “es solo un medio” y que el objetivo “es el superávit productivo”. Por otro lado, señaló que el objetivo del Ejecutivo debería ser “frenar la pérdida de empleo. La sociedad ya está más preocupada por el desempleo que por la inflación”.

Pero aunque el presidente del bloque de la UCR adelantó el acompañamiento insiste con que el Ejecutivo diga “claramente” su posición respecto a algunos cambios en los que ahora en las reuniones entre los bloques el Ejecutivo pide que se insita con los textos originales.

Un punto es el de la privatización de Aerolíneas que fue eliminada del listado de empresas en el Senado por el oficialismo. “La privatización de Aerolíneas tiene que ser aclarada. Si contó con un acuerdo de Senadores y el gobierno, o si simplemente no obtuvo el número en el recinto”. El cordobés insiste con que se debe privatizar, pero quiere que el Gobierno públicamente lo pida.

Lo mismo sucede con la reincorporación de la cuarta categoría de Ganancias. “Tiene que ser un pedido explícito del gobierno, que decidió demagógicamente eliminarlo junto con Massa en el proceso electoral”, dijo el diputado.

“Nosotros nos opusimos y ya lo hemos acompañado tres veces. Es inédito que un espacio político que no desea integrar el gobierno, por cuarta vez esté dispuesto, por responsabilidad y cooperación, a aumentar este impuesto, pero debe haber un pedido claro que el Ejecutivo lo necesita para sus objetivos económicos”.

La duda que queda flotando es que en el mismo texto De Loredo dice que “solicitado esto, no tenemos inconvenientes, ya que lo que votamos una vez lo hicimos a conciencia”. La pregunta es si el Gobierno se mantiene en silencio el bloque de la UCR acompañará o no. En principio, este acompañamiento no será “gratis” ya que aclara que “de otorgarle este aumento impositivo con Ganancias, el Gobierno tendrá que cumplir su compromiso de eliminar el impuesto País”.

Por último el legislador festejó que el Senado haya aprobado la reforma laboral pero “lamentó” que se haya eliminado el artículo 62 sobre las cláusulas de solidaridad. “Este artículo permitía que las cuotas de solidaridad no fueran cobradas a quienes no están afiliados. La inclusión forzosa es injusta y va en contra del principio de voluntariedad. Vamos a insistir para que este artículo sea reinstaurado”.

Algo que también anunció que insistirá es con la eliminación de privilegios tributarios a sectores “como el de Tierra del Fuego”. El referente radical de la Cámara Baja se mostró frustrado al señalar que Diputados había “logrado” incluir en el proyecto de ley un artículo que obligaba al gobierno a presentar una propuesta para recuperar al menos un 2% del PBI en gasto tributario, eliminando exenciones impositivas injustificadas. “Llama la atención y nos preocupa no solo que esto haya sido rechazado en el Senado sino que lo hicieron con una mayoría de dos tercios, con lo cual fue prácticamente un blindaje”.