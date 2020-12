De los dos pacientes internados con síntomas moderados, uno mejoró significativamente

Compartir

El médico infectólogo, Julián Bibolini brindó el parte diario de salud de los pacientes que permanecen internados con coronavirus en el Hospital Interdistrital Evita, durante una nueva conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19.

En primer lugar, el especialista resaltó que la provincia de Formosa inició el proceso de vacunación no teniendo circulación viral y lo catalogó como “un logro” porque “no sé qué parte del mundo estará en la misma circunstancia que nosotros”.

Luego, indicó que, de los pacientes internados en el nosocomio mencionado, cuatro continúan en terapia intensiva y dos de ellas con estado grave.

“Esas dos aún persisten en una situación compleja, por lo tanto, siguen con diagnóstico de gravedad, con pronóstico reservado, no sabemos cómo pueden evolucionar, es hora a hora, se seguirá viendo como van estos dos pacientes”, explicó.

Respecto a las otras dos personas que permanecen en terapia, Bibolini dijo que son de categoría moderada y que una de ellas “mejoró significativamente” ya que no requiere oxígeno, por lo que, esperan, pase pronto a sala general.

“Otros tienen sintomatología leve, manejados con medicamentos, ninguna complicación aparte, los laboratorios en general están bien, en contexto de una infección por coronavirus”, indicó.

Por último, el resto de los pacientes, que son mayoría, están asintomáticos, incluido los niños que están controlados por los pediatras.

“Hoy tuvimos la suerte de un alta más, veremos si en el transcurso de la semana tendremos más; y esperemos que las dos personas graves puedan salir sin mayores complicaciones”, concluyó el profesional.

