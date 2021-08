De manera paulatina, minibuses ya realizan viajes hacia el interior

Compartir

Linkedin Print

Ante el retorno del transporte terrestre a la provincia tras más de un año y medio de un parate total, las empresas de minibuses ya realizan viajes hacia las localidades del interior provincial, cada una de manera paulatina, teniendo en cuenta que reactivar el servicio tras un largo tiempo con los coches estacionados, conlleva tiempo y dinero.

En ese sentido Ricardo Montoya, gerente de una empresa de minibús, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó que el regreso del servicio en su compañía será el domingo 22 de agosto.

“Ya se habilitó todo a partir del 15 pero nosotros recién vamos a empezar a trabajar el domingo 22 de agosto, ese día vamos a estar largando los coches a todos los destinos, vamos a estar incursionando otra vez en el transporte para que la gente pueda viajar otra vez en coche habilitado y como corresponde, con buen precio para que no haya avivadas”, destacó.

Explicó en ese marco que les lleva tiempo reactivar el transporte, teniendo en cuenta los meses que estuvieron parados los móviles.”Poner en actividad todos los coches demanda mucho gasto, los insumos hoy en día no son los mismos que los del año pasado, estamos en esas tratativas de poner todo en regla como corresponde para que la gente pueda viajar cómodamente y en coches seguros”, explicó.

Además destacó que las reiteradas consultas que reciben les levantaron el ánimo. “Tenemos muchas consultas, no pensábamos que iba a ser así, eso nos animó un poco más porque estábamos medio con los brazos caídos, de las consultas evaluamos y decidimos poner coches a todos los destinos de la provincia”, subrayó.

Informó además que otras empresas “ya fueron volviendo de a poco, yo hablo con los colegas y vamos a ir probando de a poco, poniendo servicios y si hace falta ir agregando después, vamos volviendo de manera paulatina, estamos especulando, hoy las cosas son diferentes, estamos en esa tratativa y creo que si la gente acompaña a viajar otra vez en vehículos será mejor, no solo de la empresa nuestra sino que en la empresa que le toque para que viaje con un vehículo seguro, confortable que llegue a los destinos que desea”.

“El domingo nosotros vamos a arrancar con viajes a Palo Santo, Fontana, Ibarreta y Estanislao del Campo, después tenemos San Martín 2, Lugones y Güemes”, informó.

“Un viaje a Estanislao del Campo estaría rondando los 1300 pesos más menos siendo que un auto particular el año pasado cobraba 3 mil pesos para traer la gente, nosotros tenemos precios acorde a lo que vale el pasaje y vamos amoldandonos al poder adquisitivo de la gente en Formosa”, finalizó Montoya.

Compartir

Linkedin Print