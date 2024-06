De María Becerra a Brenda Asnicar: las famosas dieron su apoyo a Cazzu

El ambiente de la música continúa afectado por la magnitud que tomó la separación de Cazzu con Christian Nodal, a ocho meses del nacimiento de su hija Inti, y la posterior confirmación del romance del mexicano con Ángela Aguilar, quien era muy cercana a ambos.

El escándalo tuvo alcance internacional, al punto que no solo los fanáticos abrieron el debate a través de las redes sociales, sino también varias figuras publicas se proclamaron al respecto. Entre ellas, muchas artistas del ambiente, quiénes expresaron su apoyo por Cazzu en esta situación puntal que le tocó vivir a nivel personal.

María Becerra, por ejemplo, fue una de las que se refirió al escándalo en el marco de la premiere por la película Mi villano favorito 4 donde participó para el doblaje de uno de los personajes. Al ser consultada por Socios del espectáculo (ciclo que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece) María contestó: “La verdad es que lo que sé es porque lo vi en las redes sociales. No sé mucho cómo fue la situación en general. Hoy vi que ella escribió un comunicado y me alegra que lo esté atravesando, dentro de todo, tranquila y en paz”.

En el mismo sentido, La Nena de Argentina enfatizó su postura sobre la Jefa del Trap: Todo mi apoyo para ella. Es horrible transitar por una situación así. Deseo que lo pueda atravesar de la mejor manera y que pueda tener paz ella y su hija. Es lo que merece”, expresó la cantante en apoyo a su colega. Y si bien no se animó a dar un consejo, cerró con un mensaje claro: “Es como dijo ella… Lo primordial es la felicidad y seguridad de la beba. Espero que todo esté bien”.

Otra de las artistas que se proclamó al respecto fue Brenda Asnicar a través de su cuenta de X (antes Twitter) en donde reflejó su apoyo con la cantante argentina y se manifestó furiosa con el mexicano. “Aguante Cazzu. Nodal, sos un idiota. Cazzu, vos sos una reina, la verdadera reina del trap argentino”, expresó la actriz de manera contundente.

De manera más sutil, pero dejando en claro su postura, se manifestó La Joaqui. En su cuenta de Instagram, publicó una serie de fotografías titulada “Mami carrete”, donde muestra diferentes momentos con sus hijas Shaina y Eva. Para abrir el álbum, eligió una de la jujeña abrazándose tiernamente con las niñas, que motivó una emotiva reacción: “¿Cómo explicar la felicidad en fotos? LA FELICIDAD EN FOTOS. Las amo de manera descomunal mis niñas mis angelitos”, escribió Cazzu, recibiendo el apoyo de los seguidores de la cantante de RKT y de la propia Joaqui, que ratificó su apoyo. “Qué suerte la mía de haberte encontrado. La vida da vueltas y nosotras giramos. Por ustedes asalto cuatro bancos”, sentenció.

El comunicado

que sacó Cazzu

En medio del escándalo, la artista argentina lanzó un duro comunicado a través de su cuenta de Instagram.“Holis, es muy agobiante ser noticia en todos lados por algo como esto. Yo siempre trato de evitar este lado de la exposición tan despiadada y hoy vivirlo en esta gran dimensión sin haber hecho nada para tener tanta atención y para que mi nombre ruede por todos lados, es una pena inmensa”, comenzó la compositora en sus historias.