De más de 35° a 5°: brusco cambio climático

En las últimas 24 horas, la provincia de Formosa vivió un abrupto cambio climático que sorprendió a vecinos y visitantes. Luego de jornadas con temperaturas que superaron los 35 grados, un frente frío ingresó al territorio provincial provocando un descenso térmico pronunciado que llevará este domingo las mínimas a apenas 5 grados.

La mañana de este sábado en la ciudad capital comenzó con 14 grados, cielo mayormente nublado y lluvias registradas durante la madrugada. El repentino cambio generó incertidumbre entre los formoseños, quienes se preguntaban si las precipitaciones y el frío se mantendrían durante el resto del fin de semana.

Para dar claridad sobre el fenómeno, el meteorólogo de la Estación Meteorológica de Las Lomitas, Fernando Alegre, explicó que se trata de la irrupción de un frente frío de gran intensidad, acompañado de sistemas de baja presión que favorecieron la presencia de nubosidad y lluvias.

Según Alegre, “este tipo de fenómenos no son comunes en esta época del año con tanta brusquedad, pero responden a la dinámica climática regional, que en los últimos tiempos muestra contrastes cada vez más marcados entre calor extremo y descensos abruptos de temperatura”.

El especialista detalló además que el frío se hará sentir con fuerza en todo el territorio provincial, con temperaturas mínimas previstas de 5 a 7 grados en el este provincial, mientras que en zonas del centro y oeste podrían descender aún más. Las máximas, en tanto, no superarían los 18 grados durante la jornada dominical.

El brusco descenso térmico, sumado a la humedad acumulada por las lluvias, genera condiciones que demandan precaución, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias. Por ello, desde el área de salud recomiendan abrigarse adecuadamente, ventilar los ambientes para evitar la concentración de monóxido de carbono y mantener la hidratación.

En cuanto al pronóstico extendido, Alegre adelantó que las bajas temperaturas se mantendrán varios días, con posibles nuevas precipitaciones hacia mediados de la próxima semana, aunque no con la intensidad de este sábado.

Así, Formosa transita un fin de semana atípico, en el que el calor sofocante de días anteriores dio paso a un marcado descenso térmico que puso en evidencia la variabilidad climática que atraviesa la región.