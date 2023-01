De Mendiguren: »Argentina y Brasil tienen en abundancia lo que está en crisis en el mundo»

En diálogo con Télam Radio, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo afirmó que la nueva etapa del vínculo bilateral tiene que aprovechar la “gran oportunidad” que el contexto económico global le brinda a la región.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, afirmó que la nueva etapa del vínculo entre Argentina y Brasil, revalorizada con la visita del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al país, tiene que aprovechar la “gran oportunidad” que el contexto económico global le brinda a la región.

“Fueron días muy intensos. Además de lo que se hizo público, del almuerzo con el presidente Lula y de la reunión entre empresarios; también hemos tenido reuniones de trabajo, en mi caso con mi par de Brasil (el secretario de Industria y Comercio, Marcio Rosa; y la secretaria de Comercio, Tatiana Prazeres)”, detalló de Mendiguren en diálogo con Télam Radio.

El secretario puntualizó que la agenda de las reuniones hizo foco en lo que consideró como las “claras urgencias de corto plazo”, pero que también se tocó el “mediano y largo plazo”, teniendo como eje “la gran oportunidad que el mundo le da otra vez a la región”.

“Sabemos que después de la pandemia y la guerra ha quedado una experiencia negativa en lo que eran las grandes cadenas de valor internacionales, con cadenas instaladas en países lejísimos uno de otros”, por lo que hoy “se está dando un replanteo geopolítico estratégico”, señaló.

En ese sentido, remarcó que “hoy, Argentina y Brasil, tienen en abundancia lo que está en crisis en el mundo que es el sector alimentario, los minerales y la energía”.

“Los dos gobiernos no estamos dispuestos a dejar pasar esta gran oportunidad”, enfatizó.

Pero no sólo hay una oportunidad con el resto del mundo ya que, según de Mendiguren, América Latina aún tiene un «largo camino para avanzar» en las cadenas de suministro regionales.

“La mayoría del comercio en las regiones es intrarregional: casi el 60% del comercio de la Unión Europea es dentro del bloque y lo mismo sucede con el sudeste asiático, y con Canadá, México y Estados Unidos”, explicó.

En el caso de América Latina, la integración es “casi del 17%”, precisó de Mendiguren.

“Hoy hay casi US$ 150.000 millones anuales (de bienes) que la región compra fuera de la zona y que se produce en la región”, indicó y pidió a la región, frente a esto, ver “su fortaleza ante este nuevo mundo y los requerimientos que tiene”.

Entre los temas tratados con Brasil, se encuentra el energético, para el cual –recalcó De Mendiguren- “la integración va a ser rápida”.

En tanto, respecto al financiamiento se busca “establecer mecanismos de compensación para que el intercambio sea en nuestra moneda, lo cual, le puede significar a Argentina un ahorro de divisas muy grande porque no se usaría el dólar”.

Precisamente, el intercambio es uno de los eslabones en el vinculo que Brasil que se busca fortalecer.

“Llegó a estar en los US$ 42.000 millones anuales y cayó a más de la mitad por lo que hay un terreno muy grande para que recorramos juntos”, señaló el secretario, al tiempo que afirmó que otro de los objetivos es “ir juntos a terceros mercados”.

“Estando la decisión política y bien coordinados para trabajar rápido, esperemos que los resultados se vean en el corto plazo”, manifestó de Mendiguren.

En ese marco, anticipó que Brasil pidió “un tiempo” a que la nueva administración se termine de asentar y que “para la última semana de febrero habrá una reunión con esta agenda”.

Por último, de Mendiguren se lamentó que en el plano mediático “se la haya dado más trascendencia a los conflictos en la Celac que a todos los beneficios y oportunidades que genera la relación con Brasil”.

Del mismo modo, cuestionó al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, por su denuncia en la cumbre en Buenos Aires a países del organismo que consideró que “no respetan la democracia, los derechos humanos ni las instituciones”.

“Dice que está incomodo pero pide permiso para abrazarse a China que, la verdad, tiene algunas deficiencias en materia democrática y de derechos humanos”, criticó de Mendiguren y pidió al mandatario uruguayo que sea “coherente”.

Control de precios

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, explicó que «acá no hay control, sino relevamiento de precios», al referirse al cumplimiento del programa Precios Justos, y remarcó que la «lucha más importante hoy es contra la inflación porque hay que preservar el poder adquisitivo del salario».

«Acá no hay un control porque el Estado en ningún momento delega su responsabilidad de controlar, sino que hay un relevamiento de precios, que se ha hecho toda la vida, y de todas las entidades, no sólo los trabajadores», remarcó De Mendiguren en declaraciones a La 990.

El funcionario formuló estas declaraciones en respuesta a las críticas realizadas por la oposición por la colaboración del gremio Camioneros en el relevamiento de precios en supermercados y centros de distribución,.

«Lo más importante es si se cumplen o no los acuerdos porque estamos tratando de la defensa del salario real, sobre todo si hay acuerdos firmados que deben cumplirse».José Ignacio De Mendiguren

Para el funcionario «se saca de eje el verdadero interés de la gente» y en esa línea, reiteró que «no se delegó, sino que se dio la posibilidad de auditar o ver que se cumpla la norma».

«Lo más importante es si se cumplen o no los acuerdos porque estamos tratando de la defensa del salario real, sobre todo si hay acuerdos firmados que deben cumplirse», aseveró.

«Por eso queremos que cumplan los acuerdos de precios, hoy en día con los Precios Justos una persona puede cubrir el 60/70 por ciento de la canasta básica», dijo De Mendiguren.

Por último, manifestó que «todo aquel que atente con el no cumplimiento de los acuerdos, está haciéndolo contra la preservación del poder adquisitivo del salario», cerró.