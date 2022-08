De Mendiguren: «El objetivo es preservar el poder adquisitivo»

Compartir

Linkedin Print

El designado secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, remarcó que, a diferencia de otras oportunidades, la nueva gestión de Sergio Massa en el Palacio de Hacienda buscará “tomar medidas que equilibren” la macroeconomía preservando “el poder adquisitivo de los salarios”, a la vez que se mostró optimista por las perspectivas del país a largo plazo.

“Hay que tener claro dónde se está parado. En este momento, si no se logra cierto equilibrio, no se puede hablar de ningún plan y, cuando se deja a un país muy debilitado, se desestabiliza con un estornudo”, dijo De Mendiguren en diálogo con la FM Radio con Vos.

Sin embargo, enfatizó en las formas para lograr esa desestabilización y recordó que, en anteriores oportunidades, “cuando cualquier Gobierno empezó a tratar de estabilizar la economía, lo primero que hicieron fue por el salario abiertamente”.

“(El ex ministro de Economía, Domingo) Cavallo dijo que, para garantizar el pago de la deuda, le quitaba el 13% a los jubilados y ni se puso colorado al decirlo”, rememoró.

«Cavallo dijo que, para garantizar el pago de la deuda, le quitaba el 13% a los jubilados y ni se puso colorado al decirlo”

En ese sentido, remarcó que el Gobierno “está tratando de tomar medidas que equilibren diciendo que, como objetivo político, está el preservar el poder adquisitivo de los salarios», motivo por el cual «se convoca a los trabajadores de nuevo”, indicó de Mendiguren en referencia a la convocatoria del Consejo del Salario para el próximo 18 de agosto y al llamado, anunciado por Massa, de entidades empresariales y de trabajadores para procurar una mejora en los ingresos de los y las trabajadoras en el sector privado.

Compartir

Linkedin Print