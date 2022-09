De Mendiguren: «Los problemas de inflación requieren un acuerdo político»

Compartir

Previo al anuncio del costo de vida de agosto que difundirá el Indec, el secretario de Industria y Desarrollo Productivo sostuvo que la resolución del problema no puede estar exclusivamente a cargo de Sergio Massa.

Respecto de la evolución de la actividad industrial, indicó que «tuvo una recuperación muy fuerte, estamos hoy 14 puntos por encima de la prepandemia, con 26 meses generando empleo».

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, aseguró que la solución de la problemática inflacionaria requiere de un «acuerdo político», a la vez que consideró que «no puede resolverlo un ministro de Economía».

«Creemos que los problemas de inflación requieren de un acuerdo político. No puede resolverlo un ministro de Economía de un país», afirmó De Mendiguren en declaraciones a FM La Patriada.

El funcionario formuló esta declaración en la previa del anuncio del costo de vida de agosto que difundirá el Indec.

«La Secretaría de Comercio trabaja para evitar abusos de precios, para construir desde otra base; esperamos que los acuerdos tengan éxito y se pueda planificar el futuro sin trasladar sobre los precios todo el pasado», remarcó el secretario.

En cuanto a la reciente gira del ministro de Economía, Sergio Massa, por Estados Unidos, aseguró que permitió «completar una serie de anuncios que realizó cuando asumió, con objetivos claros».

«Primero despejamos las dudas respecto al mercado de deuda en pesos y se hizo un canje de deuda muy exitoso, con 80% de aceptación. En ese marco, nos quedaba ordenar la relación con los organismos internacionales para estabilizar la economía», explicó de Mendiguren.

En este sentido, recordó que cuando asumió Massa «nos estaban empujando a una devaluación muy brusca que no sólo hubiera licuado salarios, sino que también era un balde de nafta sobre la inflación».

