De Mendiguren ve posible un nuevo blanqueo para empresas: «Estamos desesperados por los dólares»

El funcionario, quien tuvo una reunión con la Unión Industrial Argentina este jueves, pidió mayor compromiso empresario para estabilizar los precios.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, adelantó este viernes que el Gobierno analiza la posibilidad de realizar un blanqueo de la divisa estadounidense para que las empresas tengan más capacidad de importación: «Lo estudiamos, porque estamos desesperados por los dólares», reconoció en declaraciones radiales.

De Mendiguren sostuvo un encuentro con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA) este jueves, donde los empresarios expresaron las dificultades para traer insumos desde el exterior, por las restricciones en el acceso al mercado de capitales para financiarse.

Como respuesta, el Ejecutivo no descarta la posibilidad de que los industriales puedan usar dólares no declarados en el país, lo que requeriría un complejo andamiaje legal.

Contención de precios

Por otro lado, el secretario le pidió al sector industrial mayor responsabilidad para contener la suba de precios. «Los industriales pedían estabilidad y para alcanzarla se necesita que todos pongan. Para alcanzarlo, si vos no me ayudás con los precios, no podemos tener estabilidad. Para buscar la estabilidad, es responsabilidad de todos, también de la oposición», enfatizó

Con ese tono, teorizó sobre los fuertes incrementos en la indumentaria: «A veces la demanda convalida la subida de precios», opinó. De forma reciente, la Secretaría de Comercio y más de 40 marcas de ropa acordaron retrotraer los precios a los primeros días de septiembre y congelarlos hasta fin de año.

«Massa me informa todos los días cómo funciona cada sector, los precios, los costos. Nos falta muchísimo, la inflación es uno de los temas más preocupantes, eso no quiere decir que nos sacamos el lazo de encima pero hay que decir que hay una inflación internacional muy fuerte, casi todos los países desarrollados tienen la inflación más alta desde la segunda Guerra Mundial», comentó.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en agosto hubo una inflación mensual del 7%, mientras que la interanual se ubicó en el 78,5%.

