De México vienen por Alexis Elsener

La Liga de México sigue nutriéndose de jugadores argentinos para su temporada 2020, que se jugará entre el 10 de setiembre y el 7 de diciembre próximos, y confirmando, como nos dijo su presidente Sergio Ganem a semana pasada, que es hoy en día la mayor generadora de trabajo para los basquetbolistas de América Latina.

Aunque todavía no hay confirmación oficial, es muy probable que esta semana se anoten dos criollos más en la LNBP, y ambos para el mismo equipo, que ya tiene uno. Se trata de Plateros de Fresnillo, que fichó a Diego Figueredo y ahora va por Alejandro Diez y Alexis Elsener.

Hasta el momento son 12 los jugadores argentinos confirmados, por lo que la cifra se iría a 14, a saber: Titi Cortés (Aguacateros), Facundo Piñero (Aguacateros), Juan Brussino (Dorados), Kevin Hernández (Dorados), Enzo Ruiz (Leñadores), Iván Basualdo (Leñadores), Penka Aguirre (Fuerza Regia), Nico Romano (Fuerza Regia), Roberto Acuña (Soles), Erik Thomas (Soles), Guido Mariani (Abejas) y Figueredo.

Uno de los temas que están viendo cómo resuelven es el viaje, ya que todavía no está claro cómo podrán hacer para salir del país. Se estaría barajando la posibilidad de que vayan en vuelos de repatriados a Cancún o Miami y hasta se maneja la posibilidad de que lo hagan en aviones privados de los dueños de las franquicias. Por ahora no está definido.