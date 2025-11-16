De Nación soberana a feria americana (Por Lic. Faustino C. Duarte)

En la Argentina profunda sabemos bien qué es una feria americana.

Es ese espacio donde uno vende lo que tiene para sobrevivir. Donde las cosas valiosas cambian de mano por monedas.

Lo que nunca imaginé, es ver a un presidente convertir al país entero en una feria americana.

Eso es exactamente lo que ha hecho Javier Milei con el acuerdo comercial firmado con Donald Trump.

Lo entregó todo. Y por casi nada.

Un pacto que revive la peor tradición de la entrega

La historia argentina tiene momentos dolorosos.

Uno de ellos fue el Pacto Roca-Runciman de 1933, aquel acuerdo en el que la Argentina declaró, sin disimulo, que era “una parte integrante del Imperio Británico”.

Lo denunciaron FORJA, Scalabrini Ortiz y Homero Manzi como un “estatuto legal del coloniaje”.

Hoy, casi un siglo después, Milei firma un pacto espejo, un Rosa-Runciman del siglo XXI, pero ahora con Estados Unidos y bajo el padrinazgo personal de Donald Trump.

La similitud es brutal.

En 1933 el país, golpeado por la crisis del ’29, aceptó condiciones humillantes para garantizar un préstamo y conservar una cuota de exportación de carne que los británicos podían reducir cuando quisieran.

En 2025, Milei firma un acuerdo en el que Argentina cede en 30 puntos y Estados Unidos apenas en dos, como si fuéramos una economía mendicante sin industria, sin trabajadores y sin futuro.

El presidente que prometía “volver a ser potencia” nos dejó al nivel de colonia sin bandera.

Una dependencia reciclada con perfume a siglo XXI

El paralelismo no es metafórico: es material.

Ceder soberanía a cambio de dólares ajenos

Como Roca viajó a Londres a pedir un salvavidas financiero, Milei llegó a Washington urgido por la corrida cambiaria.

Firmó el acuerdo comercial para garantizarse el swap de 20 mil millones.

Un país rehén de sus urgencias.

Abrir lo propio mientras la potencia cierra lo suyo

En 1933 Gran Bretaña había blindado su mercado a través de la Conferencia de Ottawa.

Hoy Estados Unidos aplica aranceles masivos desde abril de 2025, mientras Milei acepta todo: autos, medicamentos, dispositivos médicos, agroquímicos, tecnología.

Somos apertura unilateral pura.

La potencia protege.

La colonia entrega.

Desmantelar la industria nacional

Roca prometió no habilitar frigoríficos argentinos.

Milei promete aceptar normas técnicas de EE.UU. sin evaluaciones locales y reconocer estándares, certificados y controles de agencias federales norteamericanas.

Nuestro INTI y nuestra ANMAT pasan a ser meros espectadores.

Beneficiar a los grandes consorcios extranjeros

Antes fueron Swift, Armour y Anglo.

Ahora son los laboratorios, las tecnológicas y las agroquímicas multinacionales amparadas por los capítulos de propiedad intelectual que Milei se comprometió a reforzar judicial y policialmente.

La historia se repite, pero peor: antes eran las vacas; hoy son los fármacos, los algoritmos, las semillas y la salud y las riquezas mineras y estratégicas.

Una vergüenza que ni Roca se animó a decir

En 1933, el vicepresidente afirmó con descaro que, en términos económicos, Argentina “era parte del Imperio Británico”.

La delegación agregó que éramos “una de las joyas más preciadas de su majestad”.

Lo repudiaron Lisandro de la Torre y medio país.

Hoy Milei repite la escena, pero aplaudiendo.

Habla de “valores democráticos compartidos”, “libre empresa” y “alianza estratégica”, mientras se arrodilla para cumplir las exigencias de un país que no sólo no abre su mercado, sino que nos usa como pieza secundaria en su guerra comercial con China.

La Argentina feria americana

Cuando digo que Milei convierte al país en una feria americana no es metáfora alegre.

Una feria americana es el último recurso antes del hambre.

Es vender lo propio para sobrevivir políticamente.

Es desprenderse de la identidad por necesidad.

Eso hace Milei: pone a la Argentina en percha.

Remata la industria, la moneda, la tecnología, la salud, las normas técnicas, los recursos estratégicos.

Y todo a precio vil.

Ni siquiera negocia: acepta.

Ni siquiera discute: levanta la mano.

La historia argentina demostró que cada vez que aceptamos ser patio trasero, terminamos siendo territorio sin rostro.

Hoy, con este acuerdo, se vuelve a consolidar esa lógica de dependencia humillante que FORJA llamó “la colonización pedagógica”: la que empieza por la cabeza de quienes creen que entregarse es modernizarse.

Justicia social o coloniaje: no hay punto intermedio

Desde una mirada justicialista, este acuerdo es más que un error: es una renuncia.

Renuncia a la industria nacional.

Renuncia al trabajo argentino.

Renuncia a la soberanía económica.

Renuncia al federalismo productivo.

Renuncia a un proyecto de Nación que se piense a sí misma.

Un país que solo vende barato y compra caro no es un país: es una dependencia administrada.

Milei y Trump firmaron un pacto colonial, no un acuerdo comercial.

Lo hicieron sin debate público, sin defensa de sectores productivos, sin mirada estratégica, sin respeto por la historia que tanto costó construir.

Somos hijos de una tradición que no se arrodilla

En 1933 hubo voces que no callaron.

Hoy también debe haberlas.

No es una cuestión partidaria; es una cuestión de dignidad nacional.

Quien entrega la soberanía, entrega al pueblo.

Y quien entrega al pueblo, traiciona la patria.

La Argentina no es una feria americana.

La Argentina es una Nación fundada sobre el trabajo, la justicia social y la soberanía política.

Es hora de recordarlo antes de que nos vendan hasta el estandarte.

Y a pesar el tiempo transcurrido cobra actualidad una declaración del grupo Forja (1930) impulsada por Jauretche y Scalabrini Ortiz:»…la restauración argentina solo podrá cumplirse sobre la base de la soberanía popular, la emancipación económica y el imperio la justicia …. En el territorio más rico de la tierra, vive un pueblo pobre y con salarios de hambre. Hasta que los argentinos no recuperemos la Nación y el Pueblo el dominio de nuestras riquezas, no seremos una nación soberana, ni un pueblo feliz … queremos ser una Argentina libre». Solo así podremos darle significación a nuestro Himno nacional “ ….sean eternos los laureles …”.

Lic. Faustino C. Duarte

· Licenciado en Historia

· Profesor de Historia.