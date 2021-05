De Pedro: “La Corte y algunos sectores del Poder Judicial hacen de contrapeso al voto popular”

Compartir

El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, afirmó que “algunos sectores del Poder Judicial hacen de contrapeso al voto popular” y además aseguró que si a la oposición “no le gusta la Constitución, deberían pedir una reforma, porque no la cumplen y están forzando a la Justicia a fallar en contra de la Constitución misma”.

“Hoy, el Consejo de la Magistratura, el Senado, vuelve a cumplir con el proceso que marca la Constitución y creo que si -a la oposición- no les gusta la Constitución, deberían pedir una reforma, porque no la cumplen. No la cumplen y están forzando a sectores del Poder Judicial a fallar en contra de la Constitución misma”, dijo De Pedro en una entrevista con FM La Patriada.

El diálogo radial se dio al finalizar un acto en el municipio bonaerense de Tres de Febrero y así De Pedro se refirió a la situación del Poder Judicial tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló la posición de la ciudad de Buenos Aires en su reclamo de que el DNU presidencial que fijaba medidas restrictivas para mitigar los contagios en el Área Metropolitana (AMBA) era “violatorio de la autonomía”.

En ese sentido, reflexionó: “Siempre todos los gobiernos que piensan en el interés general y en el bien común, se encuentran con límites, y me parece que la Corte Suprema no solo en Argentina, a nivel regional, y algunos sectores del Poder Judicial hacen de contrapeso al voto popular”.

“Nosotros tenemos un sistema republicano, democrático, representativo y federal donde la gente vota y el poder de la gente es el que tiene que gobernar durante cuatro años, este poder tiene límites que es la Constitución, son las leyes”, agregó el ministro, que remarcó que es el Poder Ejecutivo el que “debe tomar las medidas sanitarias” y no otro poder que no tiene la facultad de gestionar.

En su crítica, señaló: “Recordemos que es una Corte donde dos de sus miembros fueron designados sin respetar los procesos de la Constitución, fueron designados por (Mauricio) Macri mediante un decreto simple, sin respetar la Constitución, con lo cual, es una Corte que arrancó con un vicio normal, con una actitud o un hecho muy preocupante para los argentinos”.

Y continuó: “El Gobierno de Cambiemos no solo nombró de manera irregular a dos jueces de la Corte, sino que también hizo un festival de traslados, donde trasladaban a los jueces más amigos a la justicia federal”.

En esa línea, añadió que “la Corte aceptó dos per saltum en su historia y uno tiene que ver con este, con defender el interés ilegítimo, ilegal de dos jueces que fueron trasladados a dos cámaras federales para defender el interés de Cambiemos, que tenía que ver con el ajuste, con defender los tarifazos, con garantizarle los negocios que vinieron a hacer al Gobierno y garantizarles la impunidad”.

Respecto a la postura de la oposición frente a la lucha contra la pandemia de coronavirus, el ministro del Interior sostuvo que el Gobierno nacional “priorizó la salud de las trabajadoras y los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, y la verdad que lo que tenemos que discutir es quiénes eran los que hacían fuerza contra las políticas, porque ellos son los sectores que terminan presionando sobre la Corte”.

“La Corte termina siendo parte de algo, pero la discusión está entre sectores de poder que pujan porque pretenden ahora que comenzó a reactivarse la economía y el consumo, piensan maximizar sus ganancias con un costo muy alto, que es aumentar los precios como sea para recuperar la plata que perdieron con Macri en 2018-19 y la que perdieron en la pandemia”, destacó.

Para De Pedro, “el equilibrio, el bien común, fomentar el mercado interno, donde la gente pueda volver a consumir, volver a tener los bienes básicos indispensables para vivir, una sociedad en armonía es lo que se necesita”.

Con respecto a un proyecto de ley en Diputados para aumentar el número de la Corte Suprema, el funcionario nacional dijo “desconocer” dicha iniciativa al mismo tiempo que señaló que “la sociedad sufre la ineficiencia de algunos sectores del Poder Judicial que por distintos motivos termina resolviendo muy tarde”.

De Pedro manifestó que “hay un montón de factores que hacen que el beneficio de justicia no le llegue bien a la sociedad. No solo es los factores de poder influyendo en algunas áreas que son decisivas para mantener sus privilegios sino también tenemos que pensar en todo ese Poder Judicial que está en la vida de la gente”, cerró.

En esa línea, concluyó: “Tenemos que pensar modos alternativos de resolver los problemas como sociedad porque, si todo termina ahí, parece que vamos a seguir reproduciendo el problema”.

