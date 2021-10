De Pedro: «Quiero destacar al sector de la industria alimenticia»

Compartir

El ministro del Interior, Wado de Pedro, destacó el rol de “un sector de la industria alimenticia que decidió acompañar el acuerdo de precios” y afirmó que existen “millones de familias argentinas que ya no pueden hacer ningún esfuerzo más”.

“Quiero destacar al sector de la industria alimenticia que decidió acompañar el acuerdo de precios” y consideró que se trata de “empresarios que entienden la situación de muchas familias que la pandemia dejó al límite, endeudadas y que necesitan un respiro”.

El funcionario nacional consideró que “es necesario que los que pueden hacer un esfuerzo acompañen a millones de familias argentinas que ya no pueden hacer ningún esfuerzo más” y recordó que “la industria alimentaria, por ser esencial, pudo producir durante toda la pandemia. Muchos otros sectores no lo pudieron hacer”.

Al referirse a las críticas de la oposición al programa oficial de acuerdo de precios consideró que “estas discusiones se dan en el marco de la campaña, pero le quiero recordar a la oposición que tuvieron más de 50% de inflación, sin emisión monetaria”.

“La inflación es un problema estructural y multicausal que debemos resolver entre todos si queremos salir adelante”, finalizó.

