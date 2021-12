De Pedro resaltó el valor del transporte y la logística para potenciar la producción argentina

Compartir

El ministro del Interior, Eduardo de Pedro, aseguró que «el transporte y la logística tienen un rol central para potenciar la producción argentina» y calificó a ese sector de la actividad nacional como «una herramienta primordial de la federalización».

De Pedro formuló esos conceptos al participar hoy en el plenario de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) junto con el ministro de Transporte, Alexis Guerrera; y el secretario general de la entidad, Sergio Sasia.

La estratégica CATT reúne a los sindicatos del transporte terrestre, aéreo, fluvial y marítimo y es conducida por el titular de la Unión Ferroviaria (UF) y el excosecretario general de la CGT, el marítimo Juan Carlos Schmid, desde el 7 de octubre último.

«El transporte es una herramienta primordial de federalización y, junto con la logística, tiene un rol central para potenciar la producción argentina», aseguró de Pedro.

También dijo que para el Gobierno nacional «la unidad de los trabajadores significa mayor posibilidad de articulación» y detalló que en el encuentro mantenido en la CATT, en la Avenida Jujuy al 1000 de Buenos Aires, «se conversó y discutió sobre el modelo productivo, de desarrollo, de transporte y de logística que requiere el país».

El ministro añadió que «el objetivo central del Gobierno es generar empleo genuino en cada uno de los rincones de la Argentina» porque se trata de una «gestión federal que entiende que cada argentino debe desarrollarse en el lugar donde quiera vivir».

También resaltó que «el transporte tiene un rol central» en el análisis sobre cómo potenciar el norte y el sur, al igual que cualquiera otra región del país, y en el debate sobre cómo industrializar la materia prima, a la vez que convocó a «poner sobre la mesa de discusiones la logística y el transporte a la hora de diseñar políticas públicas».

«Imagínense lo que es la logística del país, que vivió en tensión entre el puerto de Buenos Aires y el resto de la Argentina, que finalmente ganó el puerto de Buenos Aires y se reflejó en el hecho de que hoy existe una concentración poblacional en torno al 37% de argentinos alrededor de ese puerto, con una densidad que ya es imposible administrar y gobernar, lo que se comprobó en la pandemia», aseguró.

Para de Pedro, el problema del país continúa siendo «la falta de empleo, por lo que se comenzó a discutir qué era el federalismo» y añadió que para la gestión de Gobierno -parafraseando al General Juan Domingo Perón- «es sinónimo de trabajo».

«No hay federalismo si no existe la igualdad de oportunidades en cada una de las regiones de la Argentina para que la gente pueda vivir, desarrollarse, crecer, disfrutar y ser feliz en el lugar donde le tocó nacer o donde eligió vivir”, continuó el ministro.

También reseñó que el Gobierno, en un trabajo conjunto con otras carteras ministeriales, comenzó a delinear “hace más de un año” un Plan de Desarrollo Federal, e indicó que en ese contexto se iniciaron las reuniones con todos los gobernadores, incluidos los de las provincias opositoras, porque «cuando se habla de la recuperación de la Argentina y del empleo tienen que participar todos”, afirmó.

Por último, de Pedro llamó a “recuperar desde el peronismo la capacidad de proyectar y concretar planes estratégicos” y aseguró que “en la mesa de discusiones también deberán participar las fuerzas opositoras”, ya que “si no discuten o son parte del consenso se repetirá la historia pendular argentina, en la que a la oposición le toca gobernar y rompe todo lo que hizo el peronismo”.

Guerrera, titular de Transporte, puntualizó que «existen grandes desafíos, algunos históricos, sobre cómo se comportaron distintos gobiernos con el sector del transporte y otros provenientes de los cuatro años de gestión de Mauricio Macri, que con una intencionalidad muy manifiesta tuvo acciones directas contra el Ministerio de Transporte en el sentido de vaciarlo de cuadros técnicos, equipos y formación”.

Para el ministro, el gran desafío del Gobierno «es reflotar el desarrollo, la producción y el trabajo, ya que ningún país se convierte en productivo sin transporte inteligente”.

“Se necesita hablar de nodos logísticos y de transferencia, de cómo se llega a los puertos y a sus accesos. Es preciso desarrollar un plan integral que siente las bases para la Argentina que viene, que no se puede realizar desde la productividad sin un buen sistema de transporte”, concluyó Guerrera en el acto en la sede gremial.

Sasia señaló su deseo de que el encuentro haya sido «el puntapié inicial para generar mesas técnicas y de trabajo, en las que de forma mancomunada se aporte al objetivo de generar una matriz logística y de transporte que contribuya a lo que necesita un país muy extenso, en el que se devastó el ferrocarril y la industria naval y marítima».

«Todos tenemos diferencias y miradas diferentes, pero un solo objetivo: colaborar y aportar para poner a la Argentina de pie en una situación difícil. La CATT siempre tuvo la mirada puesta en poder concretar una Ley Federal de Transporte», concluyó.

