De Sol Pérez a Miss Bolivia: todas las famosas que respaldaron a Jimena Barón

Compartir

Linkedin Print

Varias famosas salieron a apoyar a Jimena Barón tras el escándalo que provocó la estrategia de marketing de la artista para difundir su nuevo tema. A través de las redes sociales, en festivales y diferentes entrevistas, empatizaron con ella y todas coincidieron en que la violencia no es el medio para dirigirse a Barón, incluso admitiendo que se haya equivocado en las formas.

Sol Pérez

“El medio es muy rencoroso”, remarcó en diálogo con Por si las moscas. “Entiendo que hay temas en los que hay que ser demasiado cuidadoso con lo que hacés con lo que decís, con lo que pensás”, reconoció al expresar que la prostitución es un tema sensible y que involucra otras temáticas como la trata de personas para la esclavización sexual. Empero añadió que no se utiliza “la misma vara” para cuestionar a las figuras mediáticas: “Pero más allá de eso, se le pega demás a Jimena Barón, por ser ella”.

Miss Bolivia

La cantante no nombró a su par pero sí se refirió a la problemática sobre el trabajo sexual y tomó una postura crítica ante las críticas a Barón.

“No tengo una posición clara en el debate sobre trabajo sexual. Tengo mucho que aprender, leer y escuchar todavía. Sí tengo una posición tomada sobre la cobardía y el goce de pegarle con odio a una colega que está en el suelo más allá de si se equivocó o no: eso es soretismo”.

Connie Ansaldi

“Yo la Banco a @baronjimena. Claramente se equivocó pero no es modo de expresarle su descontento. No suma. Solo hiere y lastima. Cuando digo que creo que estamos todas del mismo lado me refiero a estas cosas: a no naturalizar la violencia de ningún tipo. Es muy triste”, expresó en uno de sus tuits donde remarcó que la violencia no es el camino para deconstruir a alguien que piensa diferente.

Cazzu

“Quiero hablar con respecto al momento que estamos pasando las mujeres. Tengo ganas de llorar a veces, me pone muy triste. Hace mucho tiempo que hago música, hace diez años que me subo a escenarios, y me ha tocado vivir de todo un poco. Botellas, escupitajos, que la gente me diga que no me vistiera así o que no me llamara de esta forma”, expresó la artista sobre el escenario del Cosquín Rock en Córdoba.

Y agregó: “Hace tiempo, hemos iniciado una revolución que, con todo el corazón trata de derribar al opresor que nos dice cómo ser, cómo actuar, qué decir y cómo vestir. Con mucho esfuerzo, dolor y con los ojos llenos de lágrimas hemos tratado de deconstruirnos a nosotras mismas, nos dimos cuenta que nosotras estábamos siendo machistas. Hoy le quiero recordar que el opresor es el macho. No podemos ser nosotras nuestras mismas opresoras. No nos podemos dictar ni decir entre nosotras cómo hay que ser”.

Y en ese sentido sostuvo que hay que “abrazarnos, abrazar a las hermanas que tienen ideas diferentes. Si tenemos ideas diferentes y consideramos que es válido que la compañera lo cambie, la invitamos a conversar”.

“Basta de la violencia estúpida de las redes sociales. Basta de tanta liviandad para decir palabras tan horribles. Le mando todo mi amor a mi amiga Jimena Barón. Le mando todo mi amor a la gente que no piensa lo mismo y cree que no estuvo bien. No nos oprimamos, amémonos. El opresor es el macho, contra él, no entre nosotras».

Carla Peterson

En el mismo sentido que Cazzu, la actriz respondió a un tuit de Luciana Peker en respaldo a Barón: “Con amor siempre @baronjimena te conozco y sé que todo lo que hacés, lo hacés de corazón. Sigamos aprendiendo y caminando juntas”.

Nai Awada

Quien resultó ser una de las jóvenes artistas más criticada en las redes sociales y víctima de bullying cibernético, apoyó a Jimena y se impuso contra la violencia:

“Quería compartir esta foto de una mina que admiro mucho. Fui a ver su show en enero y me recibió con los brazos abiertos y quise compartirla hoy porque estoy IMPACTADA de la cantidad de agresividad que ella está recibiendo por parte de colegas. No empatizo para nada con la violencia. Creo en el diálogo. Hay muchísimas cosas que no acuerdo con el feminismo, con los extremos. ¿Por eso hay que agredir así?”.

Y continuó: “Siento que no saben el daño que generan. ¡Pensemos distinto! Debatamos. Opinemos. Todos cometemos errores viejos. El mayor error es la AGRESION. Te quiero Jime, siempre vas a ser mi ídola”.