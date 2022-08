De Tres Lagunas es el campeón del fútbol sub 16 masculino de los Evita

Compartir

El primer Provincial de los Juegos Evita que se disputó en el interior fue un gran éxito. Herradura recibió al fútbol de campo masculino sub 16 a lo largo de tres jornadas donde el premio para representar a Formosa quedó en manos de Tres Lagunas.

En la noche del jueves se realizó el acto inaugural y ya se cumplieron los primeros partidos de la fase de grupos donde los participantes estuvieron distribuidos de esta manera: Zona A: Pirané, Tres Lagunas, Belgrano y Tatané. Zona B: Formosa, Fontana y El Chorro. Zona C: Herradura, Pastoril y El Solitario. Zona D: Ingeniero Juárez, Clorinda y Laguna Yema.

A lo largo del viernes, en doble turno, se completó la fase clasificatoria donde quedaron resueltos los elencos que avanzaron a las semifinales, esto fue, cada puntero de zona.

Día final para ver quien se quedaban con el boleto para los Nacionales de Mar del Plata, en la jornada del sábado, con el primer cruce de semifinales que tenía nada menos que al local, Herradura. El partido estuvo programado para las 8 de la mañana así que hubo que madrugar para acompañar desde las tribunas al dueño de casa. Así lo hizo el público para alentar a sus chicos que no pudieron desnivelar el resultado ante Tres Lagunas. Fue empate 0 a 0 en el tiempo regular y en la definición desde el punto del penal fue 5 a 4 para Tres Lagunas.

En la otra llave, Ingeniero Juárez superó a Formosa también desde los doce pasos. Fue otro 0 a 0 y 4 a 2 en la definición extra.

Tres Lagunas y Juárez los protagonistas del partido que tenía en juego el viaje a Mar del Plata y acá sí hubo goles a diferencia de las semis. Tres Lagunas se puso al frente del resultado en el primer tiempo luego de un tiro libre desde la izquierda, la pelota que quedó dando vueltas en el área y aprovecharon los atacantes para resolver con una definición contra un palo.

A esa altura Juárez había generado más situaciones en el arco rival pero estaba abajo en el resultado. Lo mismo se iba a dar en el segundo tiempo. La mayor parte del partido tenía desarrollo en campo de Tres Lagunas hasta que llegó la igualdad con un tiro libre recto al arco desde el borde del área.

Se intuía una tercera definición desde el punto penal en la mañana pero Tres Lagunas volvió a aprovechar un tiro libre desde la izquierda ahora para ganar por arriba y anotar el gol que significó el campeonato. Hasta el final buscó Juárez, tuvo oportunidades, pero el resultado no se movió y el 2 a 1 quedó firme.

La jornada se cerró con la premiación a los tres mejores del torneo con los locales de Herradura como terceros. Siguieron las medallas a Ingeniero Juárez y la coronación de Tres Lagunas con el anfitrión, Ernesto Heizenreder, intendente de Herradura, y Mario Romay, Secretario de Deportes de la provincia, entregando las medallas.

A fines de octubre vendrá el viaje a Mar del Plata para los chicos de Tres Lagunas y estos serán los representantes del fútbol de campo sub 16 que tendrá Formosa: Brian González, Antonio Benítez, Alexander Rodríguez, Ulises Sanabria, Duval Jara, Lisandro Chaparro, Angel Vera, Agustín Báez, Diego Espínola, Maximiliano Nuñez, Thiago López, Maximiliano Bobadilla, Maximiliano Roa y Ramiro Palacios.

