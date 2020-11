De una manera diferente, regresó la actividad de los gimnasios terapéuticos

Compartir

Ayer fue la reapertura de la actividad de los gimnasios terapéuticos, con una buena convocatoria en los distintos lugares habilitados al aire libre en la ciudad de Formosa, no solo de personas mayores sino de todas las edades. Se respetaron los protocolos sanitarios vigentes por el contexto de pandemia de coronavirus.

Al respecto, el profesor Daniel Leguizamón, de la Subsecretaria de Deportes de la provincia, comentó: “estamos muy contentos y emocionados con el reencuentro”, luego de varios meses en que las clases se desarrollaron de forma virtual por las restricciones sanitarias.

En este sentido, valoró que estas actividades no solo ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, “sino también lo positivo que es en lo social, psicológico en cuanto al autoestima de ellas”.

“La vuelta ha sido de una manera diferente, ya que no puede estar el abrazo entre las personas, tampoco charlar de cerca, lo cual también representa todo un desafío para los profesores”, destacó sobre el cumplimiento de los protocolos.

Los lugares habilitados para la actividad física son: en la plaza San Martín; en el Circuito Cinco, la sede del Polideportivo que funciona en la EPET Nº 7; en el barrio La Paz en la EPET Nº 19; y en el barrio Guadalupe en la EPET N° 27. En todos los casos las clases son al aire libre, los días lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 y de 8 a 9 horas, abiertas y gratuitas a todo público.

Leguizamón, quien coordina las clases en el barrio Eva Perón en la EPET Nº 7, indicó que allí hubo cerca de 40 personas presentes; lo mismo que en la plaza San Martín. Mientras que en el Polideportivo del barrio La Paz, asistieron unas 46 personas.

Dijo además que a las personas se les solicita que por lo menos 15 minutos antes estén presentes, para cumplir con el control de temperatura, el registro de los datos personales, teniendo prioridad quienes a comienzo de año venían asistiendo al programa y la desinfección del lugar, donde habrá en todos los casos un máximo de capacidad permitida por la exigencia del distanciamiento social.

Otro dato que aportó es que no se utilizan los materiales, y que en el momento de hacer los ejercicios se debe tener colocado el tapaboca. Y añadió que “hubo gente que desde las 6.30 ya estuvo esperando, lo que habla de las ganas y la ansiedad de la vuelta”.

Tras el reinicio, el funcionario de la Secretaría de Deportes comentó que “notamos muchos problemas de coordinación, de equilibrio, el tema de la presión alta, la diabetes, que con este regreso a la actividad física de forma ordenada y con un seguimiento vamos a ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas”.

Por último, informó que para asistir a las actividades de los gimnasios terapéuticos, el único requisito es contar con el certificado de aptitud física.

