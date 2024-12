De Vido dijo que Grabois trabajaba para la SIDE

Julio De Vido volvió a apuntar contra Juan Grabois al sostener que el dirigente social “era funcionario de los servicios de inteligencia”. De hecho, el ex ministro insistió en que llegó a formar parte “del personal de la SIDE”.

“Era supernumerario. Salió cuando estaba yo preso, en el diario. En un listado de supernumerarios estaba él”, afirmó De Vido en una entrevista que concedió al canal de streaming Cenital.

El conductor del ciclo, Iván Schargrodsky, le consultó entonces en qué consiste esa tarea. “(Es un) agente de los llamados ‘ojo de vidrio’. Van a los cafés, escuchan”, describió. “Salió en los diarios, no se siquiera si es cierto”, se excusó.

El exfuncionario de Néstor y Cristina Kirchner citó, precisamente, al expresidente para volver a deslizar una acusación. «Néstor siempre decía ‘cuando alguien que no te conoce te opera mediáticamente, es porque alguien lo manda’. No tengo ninguna duda”, aseguró.

A mediados del mes pasado, el día en que la Justicia ratificó la pena de seis años de cárcel contra Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, con una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, De Vido, que en la primera instancia de la causa Vialidad resultó absuelto, también apuntó contra Grabois. Puntualmente, lo trató de espía de la SIDE, de esconderse debajo de polleras y adelantó que lo denunciará.

«Cuando yo estaba preso, él salió por los medios a felicitar a la Justicia porque los corruptos estaban presos. Se refería a mí y calculo que a Luis D’Elía. Néstor siempre me decía: ‘Cuando alguien habla mal de vos y no te conoce, es porque alguien lo manda’. Cuando estaba detenido salió su ficha a lo que era la SIDE de su momento, era ojo de vidrio», indicó.

En tanto, hace poco más de dos años, De Vido cruzó en redes a Grabois. «El viejo truco de los malos delincuentes: ser vigilante. Anda a confesarle tus pecados a Francisco, chorro de los pobres, BASURA», escribió el exfuncionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner en su cuenta personal de X (por entonces Twitter).

Su enojo se originó en una entrevista que Grabois dio en el canal de noticias Crónica TV, en la que el líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) sentenció: «Cristina tiene que volver sin los chorros».