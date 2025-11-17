Debate Social: El Impacto del Ajuste, Vouchers y el Desencanto Político

La Raíz Histórica y la Degradación de la Asistencia Social

La conversación con Beatriz Galeano, referente de Libres Del Sur, en el programa “Exprés En Radio” (FM VLU 88.5) no solo confirmó el “ajuste millonario” anunciado por la Ministra Sandra Pettovelo, sino que también ofreció un profundo análisis de las consecuencias económicas y políticas de la decisión de recortar y transformar casi 600.000 planes sociales en vouchers.

Galeano comenzó su exposición remarcando que el plan de asistencia social no es un invento reciente, sino una respuesta histórica a las crisis económicas que arrasaron con el empleo formal. Recordó que estos programas “surgieron hace bastante tiempo. Ya ya por el 2002”, como paliativo a la desocupación generada por el “modelo neoliberal menemista” y sus consecuencias, una calamidad que hoy el gobierno actual parece replicar con sus cierres de empresas e industrias, dejando un “tendal desocupado”.

La referente describió la constante “licuación” del valor de la ayuda social, que pasó de nombres como Jefas y Jefes de Hogar a Potenciar Trabajo, hasta ser fragmentado en Volver al Trabajo y Asistencia Social para mayores de 50 años. Esta degradación se cristaliza en los $78.000 que hasta el momento representaban un ingreso “miserable, pero que de última en el marco de tantas necesidades, sin posibilidad de tener trabajo, a veces de conseguir changa, esos 78 000 representa todavía algo muy importante”. Su eliminación o sustitución representa un golpe directo a la subsistencia de los sectores más vulnerables.

Los Vouchers: Un Engaño de Capacitación sin Trabajo Real

El punto central de la denuncia de Libres Del Sur se enfoca en la conversión de la ayuda en vouchers o cupones, una “idea vieja, pero esta es más brutal todavía”. Bajo el supuesto de terminar con la “intermediación supuesta” y “empoderar” a los beneficiarios, el gobierno busca reemplazar la “transferencia directa monetaria” por un “vale” de capacitación.

“No es que va a recibir plata, no, va a recibir una capacitación. Sí. Con la posibilidad tal vez de que lo incorpore o no”, explicó Galeano, señalando la inmensa precariedad y el “abandono que provoca este estado”. El verdadero problema, según la organización, es que la capacitación es inútil si no existe un mercado laboral que la absorba. La promesa de “mundo laboral” es una “mentira aberrante” en un contexto donde el gobierno ha despedido a cerca de “300.000 desocupados, sin empleo entre privados y estatales” en solo dos años.

“La cuestión no pasa porque me capacitan o no en el universo laboral, en oficio. La cuestión No pasa en que el mercado laboral, en el mercado laboral no hay nada. ¿Sí? No existe la posibilidad de incorporarse”.

La dirigente enfatizó que el fracaso de la empleabilidad se debe a la ausencia de un “modelo económico productivo de desarrollo en el país, no existe”. Las políticas actuales están orientadas al revés: “Están cerrando la industria, destruyendo las pymes”, todo ello en línea con un “programa de ajuste y de entrega” dictado, a su juicio, por el Fondo Monetario Internacional, con la finalidad de “enviar para pagar la inmoral deuda”.

El Factor Multicausal del Voto y el Desencanto

Uno de los aspectos más detallados del diálogo fue el análisis de la aparente contradicción entre el perjuicio social y el respaldo electoral que recibe el gobierno. Galeano calificó la respuesta como “multicausal” y compleja, desglosando varias capas del fenómeno.

El Desencanto Político Histórico: El factor primordial fue la “bronca” y el “desencanto de la sociedad” ante la falta de resolución de los “problemas de fondo” por parte de gobiernos anteriores. La pobreza estructural se mantuvo, alimentando la frustración popular. Influencia Mediática y Vacio Político: La combinación de “resortes comunicacionales y redes” con una población que viene “hace mucho tiempo vaciada políticamente” permitió instalar “enemigos o enemigas” y agitar emociones, dificultando la “comprensión algunas cuestiones” del análisis político de la realidad. La Motosierra Mal Dirigida: La gente fue “embaucada” al creer que la “motosierra iba a ir dirigido a los sectores políticos corruptos”. Lamentablemente, la motosierra terminó “yendo hacia la cabeza de los trabajadores y del pueblo en general”. El Juego del Miedo: También jugó un rol el miedo agitado desde la narrativa oficialista, que promovía la idea de que si no ganaba el actual mandatario “se viene algo peor”, inclinando el voto hacia una opción que prometía evitar un colapso mayor al que ya se estaba viviendo.

A pesar de todo, Galeano hizo una acotación importante: “mi ley tuvo una reducción de esa masa de votantes comparada a la inicial de hace 2 años”, aunque esta base fue suficiente para garantizar la ocupación de “cargos” institucionales clave en el Congreso.

Consecuencias Humanas y la Necesidad de Movilización

Finalmente, la referente concluyó con un sombrío panorama de las “consecuencias nefastas” que este ajuste traerá de forma inmediata y mediata. La pérdida de ingresos, por mínimo que sea, en un escenario de desempleo y carestía, impactará severamente la “salud física, mental” y, sobre todo, la “falta de alimentación”.

Galeano advirtió que la situación ya está llevando a que las familias “ya no están cubriendo las cuatro comidas diarias”, subsistiendo con una sola comida fuerte al mediodía, lo que acarreará “serias consecuencias, sobre todo en los niños y los ancianos”.

Ante esta realidad “muy dolorosa”, la dirigente de Libres del Sur hizo un llamado a la acción, señalando que la única vía de escape es la “movilización”. La salida no puede ser la de “mendigos que salimos a pedir, por favor, una este una migaja”, sino la de sujetos que reclaman sus derechos en las calles.