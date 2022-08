Debido a la inflación son muchas las familias que recorren supermercados en busca de ofertas

Compartir

Linkedin Print

El Grupo de Medios TVO realizó una encuesta a varios formoseños que se acercaron a diferentes supermercados de la ciudad, las personas consultadas coincidieron en que los precios aumentan día a día y que la inflación está “terrible”, situación que lleva a que deban recorrer varios supermercados en busca de ofertas.

Una de las personas consultadas señaló «la inflación esta terrible en comparación a nuestros sueldos está imposible, porque no es que aumentan las cosas cada mes, sino que de un día para el otro ya están aumentados los precios».

Consultada acerca de con cuanto tiempo realiza compras, la mujer indicó «realizo la compra semanalmente para por lo menos tener un poco de cosas que son de uso cotidiano».

Acerca de cual es el producto que más subió, los entrevistados indicaron que, la cebolla, los lácteos y la carne ocupan los primeros puestos.

«Uno se rebusca porque va donde hay ofertas o bien se junta con otras familias y se va a comprar al por mayor en algunos lugares», manifestó.

«Hay que recorrer, no queda otra que recorrer y comprar por partes, nosotros nos damos cuenta que hoy tenemos que poner más dinero para los alimentos porque el magro aumento que nos dio la provincia ya nos aumentaron las mercaderías y los servicios. El dinero no alcanza para nada», aseveró.

«Muchos de nosotros hemos tenido que bajar la calidad de los productos que consumíamos habitualmente porque comprar primeras marcas ya no se puede. Tenemos que elegir y ver que es lo que conviene en materia de precios, la calidad ya no es alcanzable para nadie», indicó.

Otra de las personas indicó «deje de comprar tanta carne, ahora tuvimos que sumar mucho pollo a nuestra dieta». Todos los días suben los precios, la inflación nos está matando».

«Hoy por hoy tenemos que comprar lo que conviene, lo mas barato, ya no nos podemos fijar tanto en las marcas», manifestó.

Compartir

Linkedin Print