Debieron operar de urgencia a Fernando Burlando

Fernando Burlando debió ser operado de urgencia, luego de haber sufrido una complicación en sus pulmones, consecuencia de la caída que tuvo hace poco menos de dos semanas mientras jugaba al polo.

“Estaba bien, en recuperación. Anteanoche empezó a sentirse mal, no le dio bien la saturación de oxígeno y lo llevaron al Otamendi. Decidieron operarlo ayer de urgencia. Ahora se está sintiendo mejor. Barby Franco lo está acompañando”, interrumpió su programa Ángel de Brito para dar la noticia de último momento, y aseguró que el jueves por la noche el abogado ya se sentía mejor.

Tras la caída del caballo, Burlando había estado unos días internado y luego había regresado a su casa. Incluso compartió en su cuenta de Instagram una foto de él hace dos días cruzando Avenida del Libertador: “Arrancando a caminar! Bien. Gracias Dios, sé que me miras fijo. Gracias a todos los que derramaron su interés, cariño y preocupación”.

Apenas ocurrió la caída, hace diez días, el abogado fue trasladado a un centro médico de La Plata donde el diagnóstico determinó una fractura de los arcos posteriores de la octava, novena y décima costilla y mínima contusión pulmonar. “No tengo nada. Me quisieron cortar la casaca y no los dejé, porque volvemos. Estoy impecable”, fue el mensaje que envió a sus compañeros de equipo horas después del accidente.

“Estoy muy dolido pero bastante bien, me dicen que no me puedo mover y me muevo igual. Me preocupa que hay mucha sangre en los pulmones. Están saturando bajo, al tener tantas fracturas en las costillas, respiro poquito para que no me duela el tórax”, había dicho él en su momento a través de un audio que envió a Intrusos.

Además, había dado algunos detalles de cómo se produjo el accidente: “Era una yegua nueva, no era mía, se asustó en una montonerita de caballos. Yo caí de espaldas y la cruz de ella cayó arriba de mi abdomen”, dijo, y concluyó: “La saqué muy barata, baratísima”.

En las últimas semanas se había dicho que el abogado y la ex azafata de Guido Kaczka, Barby Franco, se habían separado. Sin embargo, al parecer se habrían reconciliado antes del accidente. Incluso ella estaba en la tribuna cuando él se cayó y desde entonces lo acompaña en su recuperación.

En Los ángeles de la mañana, ella contó que el aislamiento obligatorio del año pasado por la pandemia afectó a la pareja: “Al principio de la cuarentena la pasamos bomba porque fuimos al campo, donde había caballos, huerta y demás. Después, cuando volvimos a Capital, obvio que nos afectó. Estar 24×7 con él que tiene una personalidad bastante efusiva mientras que yo soy bastante más tranquila…”.

“En noviembre intentamos vivir alejados. Yo estaba en el segundo piso y él en el primero. Pero no funcionaba”, recordó, y fue por eso que de mutuo acuerdo decidieron que lo mejor para la pareja era tomarse un tiempo y vivir por unas semanas en casas separadas. “Llegó un momento en que le dije: ‘Todo bien, pero basta, señor’. Había cosas de la convivencia que eran demasiado, al estar todo el tiempo encerrados juntos. Necesitaba encontrarme conmigo misma. Para mí (la crisis) fue por la pandemia, nos afectó. Yo estoy en mi casa, y él no sé dónde estará ahora”, contó.

Sin embargo, a mediados de enero volvieron a mostrarse juntos en público. “No estamos separados, sí estamos distanciados, pero estamos hablando… Por el momento no estamos viviendo en el mismo lugar. ¿La crisis? La vida misma, es mutuo”, había aclarado ella.

