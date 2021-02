Debutó en Casi Ángeles, está de novia con un español y triunfa en el exterior

Compartir

“Hola, bebés. Qué placer sumarme a este equipo tan lindo. Gracias, gracias, gracias”. Valentina Zenere anunció que será parte de la nueva temporada de Élite, la exitosa serie española de Netflix. La actriz argentina lo hizo a través de un posteo en su cuenta de Instagram, red social en la que tiene siete millones de seguidores. Allí, compartió dos fotos en la escenografía del instituto ubicado en Madrid, en donde se lleva a cabo el rodaje. Y ya tiene puesto el uniforme de Las Encinas, lo que permitió adelantar que interpretará a una alumna del colegio, aunque aún no trascendió cómo será su personaje.

Sin fecha confirmada de estreno, la cuarta temporada de la serie terminó de filmarse a pesar de las interrupciones por la pandemia del coronavirus. La actriz argentina había mantenido en secreto que había sido convocada para ser parte del elenco y recién lo comunicó cuando finalizó el rodaje. “Orgullo nacional”, escribieron desde la cuenta @CheNetflix junto a una foto de la joven de 24 años.

La cuenta oficial de Élite, en tanto, hizo referencia lo que costó poder terminar el rodaje de la última edición. “Ha sido un año difícil para todos. Por eso estamos orgullosos de haber terminado el rodaje de la cuarta temporada. Dejamos algunos momentos felices que queremos recordar”, y compartieron imágenes de la serie que, se sabe, tendrá una quinta temporada.

Valentina -que será compañera de elenco de Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Aron Piper, Omar Ayuso, entre otros- empezó a estudiar teatro a los seis años y debutó como actriz en Casi Ángeles de la mano de Cris Morena. Fue en la última temporada y allí interpretó a Alai, la hija de Jazmín (China Suárez) y Tacho (Nicolás Riera). Luego, siguió en la cantera de la productora y formó parte del elenco de Aliados, protagonizada por Oriana Sabatini y Peter Lanzani.

También estuvo en Soy Luna, la exitosa serie de Disney reconocida en todo el mundo, lo que le permitió adquirir mayor popularidad gracias a su papel como la villana Ámbar Smith. Sus distintos trabajos como modelo hicieron que marcas internacionales la buscaran para que sea la cara de sus productos.

Y así llegó a los ojos de los productores de series del exterior. Fue convocada para ser parte de Las chicas del cable -también de Netflix-, gracias a la cual construyó una carrera internacional.

Mientras vivía en España -en 2020- se puso en pareja con Jordi Lladó, un joven español a quien conoció a través de amigos en común. Él, además, es amigo de Pepe Barroso Silva, ex novio de Tini Stoessel.

En 2016, Valentina Zenere fue una de las personalidades argentinas que más seguidores sumó en su cuenta de Instagram: alcanzó el sexto lugar de las 10 figuras que más crecieron en la red social. Allí comparte a diario los distintos trabajos que realiza como modelo, campañas publicitarias, fotos con sus amigos, familiares, con su novio, su vida en España. Y también de sus papeles como actriz, carrera que viene en ascenso desde hace varios años.

En sus inicios, la joven soñaba con llegar a Hollywood. Hoy, con 24 años, tiene un extenso currículum con proyectos internacionales que, por qué no, le pueden abrir las puertas para llegar a grandes producciones de los Estados Unidos.

