Deck recibió el alta médica y viajó a Las Vegas para unirse al seleccionado

El alero de los Oklahoma City Thunder de la NBA no había podido viajar junto al resto de sus compañeros, que se preparan para los Juegos Olímpicos, luego de que la semana pasada arrojara “resultado positivo” de Covid-19 el hisopado al que se sometió.

El alero Gabriel Deck recibió este domingo el alta médica, luego de padecer coronavirus, y viajará en las próximas horas rumbo a los Estados Unidos para sumarse a la delegación del seleccionado argentino de básquetbol que está desarrollando la preparación en la ciudad de Las Vegas.

El equipo de comunicación del jugador santiagueño, de 26 años, confirmó que “Tortu (por Tortuga, tal el apodo con el que se lo conoce) acaba de recibir el alta de parte de los médicos y estará viajando” en las próximas horas para integrarse al grupo que capitanea el entrenador Sergio Hernández.

El actual valor de los Oklahoma City Thunder de la NBA se había visto impedido de viajar junto al resto de sus compañeros, luego de que la semana pasada (25 de junio) arrojara “resultado positivo” el hisopado al que se sometió.

El ex San Lorenzo y Real Madrid cumplió con un período de aislamiento, sin síntomas, en su pueblo natal, Colonia Dora, y “después de someterse a distintos estudios complementarios” arribó a Buenos Aires para embarcarse rumbo a territorio estadounidense.

Con la llegada de Deck, el equipo argentino tendrá a catorce de sus exponentes disponibles en la pretemporada que está desplegando en Las Vegas, con miras a los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán el viernes 23 del corriente.

El conjunto argentino sostendrá el primer ensayo de la preparación ante su par de Australia (sábado 10) y luego se medirá en forma amistosa con Nigeria (lunes 12) y Estados Unidos (martes 13).

El combinado albiceleste conoció este domingo su primer rival en la cita olímpica de la capital japonesa, ya que Eslovenia se adjudicó el Hexagonal clasificatorio que se disputó en Kaunas (Lituania).

El elenco esloveno será el adversario inaugural de la Argentina en encuentro válido por el grupo C de los JJ.OO. de Tokio que se jugará el lunes 26 de julio a las 13.40 local (1.40 hora argentina) en la ciudad de Saitama.

Luego, el conjunto del DT Hernández se enfrentará a España (jueves 29; 9.00) y Japón (domingo 1 de agosto; 1.40).

